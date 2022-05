Die vielseitige Zucchini

Werbung

Ob in der Pfanne gegrillt, gedämpft, mit Fleisch gefüllt, aber auch roh und in einem Kuchen verarbeitet: Die Zucchini schmeckt immer. Dieses ursprünglich exotische Gemüse hat bei uns in den letzten Jahren viele Freunde gewonnen, weil es in der Küche so vielseitig verwendbar ist.

Man sollte beim Einkauf wissen: Am besten schmecken die Zucchini, wenn sie eine Länge von maximal 20 Zentimeter haben. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der ausgewogenen, gesunden Ernährung. Ihr Wassergehalt ist weitaus geringer als jener der Gurke, die ebenfalls zu den Kürbisgewächsen zählt und mit der Zucchini verwandt ist. Allerdings ist die Zucchini reicher an Vitaminen und Mineralstoffen.

Sie liefert uns das Vitamin Betacarotin für die Immunkraft, für die Atemwege und für die Augen, Vitamin C gegen Erkältungen und Stressbelastung, Calcium für die Knochen, Phosphor für die Gehirnarbeit und Eisen für die Leistungskraft. Das Wichtigste für unsere Gesundheit sind aber die zahllosen Bitterstoffe der Zucchini. Diese befinden sich in der Schale und im Fruchtfleisch. Diese Bitterstoffe stärken die Leber und unterstützen sie bei ihrer Entgiftungsarbeit. Sie bringen aber auch die Verdauung in Schwung. Und über die gut funktionierende Verdauung verbessert sich auch die Laune.

Zucchinis sind speziell durch die Bitterstoffe sehr gut bekömmlich, leicht verdaulich und können auch roh in der Küche verarbeitet werden. Köstlich schmeckt ein Zucchini-Salat mit Olivenöl. Man kann die Zucchini aber auch in Öle und Kräuter einlegen. Die idealen Kräuter dafür sind Basilikum, Rosmarin, Thymian, Oregano. Auch Knoblauch ist geeignet. Für viele sicher unbekannt und ungewöhnlich ist der Einsatz von Zucchini für einen Kuchen. Als Zugabe zum Teig sorgt dieses Gemüse dafür, dass der Kuchen besonders saftig schmeckt. Auch im Brotteig erfüllen Zucchini diese Aufgabe. Eine besondere Delikatesse sind auch die großen, gelben Zucchini-Blüten. Sie schmecken am besten, wenn man sie ganz kurz frittiert.