T-Shirt, Hut, Sonnenbrille und ein schattiges Plätzchen schützen die Haut vor zu viel Sonne. Außerdem eine Sonnencreme mit mineralischem statt chemischem UV-Filter und am Abend eine selbst gemachte Lotion mit kühlender Gurke und erfrischender Minze. Die Sonne tut unserer Seele gut, aber unsere Haut braucht bei intensiver Sonneneinstrahlung guten Schutz. Aus ökologischer und gesundheitlicher Sicht sind mineralische Sonnenschutzmittel die beste Wahl, weil sie frei von chemischen UV-Filtern sind. Chemische UV-Filter können körpereigenen Hormonen ähneln und daher auch wie Hormone wirken. „Da Hormone bereits in sehr geringer Menge wirksam sind, ist es wichtig hormonell wirksame Chemikalien in Sonnenschutzmitteln zu vermeiden. Produkte mit rein mineralischem UV-Filter ohne Nanopartikel sind die beste Wahl“, empfiehlt Mag.a Sandra Papes MSc, Naturkosmetikexpertin von "Die Umweltberatung". Unerwünschte Nebenwirkungen

Es gibt viele Hinweise, dass besonders Entwicklungsvorgänge bei Ungeborenen im Mutterleib, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen durch hormonähnliche Substanzen gestört werden. In einem Report bringt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hormonell wirksame Chemikalien mit zahlreichen Krankheiten wie beispielweise Diabetes, Unfruchtbarkeit, Übergewicht und Brust-, Prostata- und Schilddrüsenkrebs in Verbindung.

Mineralischer Sonnenschutz ohne Nanopartikel

Mineralische Sonnenschutzmittel färben die Haut beim Eincremen weiß. Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden, werden auch mineralische UV-Filter in der Größe von Nanopartikeln eingesetzt. Nanopartikel verhindern die Weißfärbung der Haut beim Eincremen.

Sie sind allerdings aus ökologischer Sicht nicht empfehlenswert: Die Nanopartikel aus Sonnenschutzmitteln können zum Beispiel durch das Baden direkt ins Gewässer gelangen und dort die Tier- und Pflanzenwelt beeinflussen. Langzeitstudien, die die Unbedenklichkeit von Nanomaterialien in der Umwelt bestätigen, fehlen nach wie vor. In der Zutatenliste auf der Verpackung werden Inhaltsstoffe in Nano-Partikelgröße mit dem nachfolgenden Hinweis „(nano)“ gekennzeichnet.

Sonnenschutzmittel im Test

Die Arbeiterkammer Oberösterreich und DIE UMWELTBERATUNG haben 8 Sonnencremes mit mineralischen UV-Filtern getestet. Die ExpertInnen haben die Inhaltsstoffe überprüft und von Testpersonen die praktische Anwendung beurteilen lassen. 4 Cremen enthielten keine Nanopartikel, 3 davon haben in der Gesamtbewertung gut abgeschnitten. Von diesen gut bewerteten Produkten tragen 2 ein Gütesiegel für zertifizierte Natur- und Biokosmetik.

Informationen über die Studie bietet DIE UMWELTBERATUNG auf www.umweltberatung.at/mineralische-sonnencremen-getestet