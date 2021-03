Vergangene Woche haben wir über die guten Fette geschwärmt, die wir uns alle täglich gönnen sollten. Aber beim Thema Fett gilt es auch die schlechten Kollegen genauer zu betrachten. Den höchsten Gehalt an gesättigten Fettsäuren findet man vor allem in Fleisch- und Wurstwaren sowie in Milchprodukten - also in tierischen Lebensmitteln.

2019 wurde der Fleischkonsum der Österreicher pro Kopf auf 62,6 Kilogramm berechnet – die liebste Wurst inkludiert. Klar, die schnelle Wurstsemmel und das Sonntagsschnitzel liefern auch Energie, sind aber im Übermaß ungesund für unseren Körper. Die darin enthaltenen Fettsäuren erhöhen die Blutfettwerte, das „schlechte“ Cholesterin (LDL) und den Gesamtcholesterinwert. All das bedeutet ein erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen, Diabetes oder Bluthochdruck. Nicht zu vergessen die lieben Kalorien! Wer gerne und oft Fleisch und Wurst isst, wird sich oft über zu viel Gewicht beklagen. Da sind sich auch die Wissenschaftler einig: im Durchschnitt sind Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren wesentlich schlanker als „Mischköstler“.

Nix verbieten, nur verbessern!

Zuviel an Körperfett ist beispielsweise die Nummer eins für den Typ-2-Diabetes. Wussten Sie, dass 90% aller Personen, die an Diabetes erkranken, übergewichtig sind? Wie heißt es so schön: alles mit Maß und Ziel und am besten keine Verbote. Doch wer öfter zu pflanzlichem Eiweiß greift, wie zum Beispiel Bohnen oder Linsen, anstelle zum medium gebratenen Steak, senkt automatisch das Risiko für Herzerkrankungen und hübscht sich seine Blutfettwerte auf.

Vorsicht ist auch bei Frittiertem oder bei Fertigprodukten geboten - hier findet man die sogenannten Transfette, bei denen die negative Auswirkung auf den Stoffwechsel eindeutig belegt ist. Also Finger weg von zu viel Chips und Schnitzel und öfter mal zu kalten Speisen mit feinen Pflanzenölen greifen. Es muss nicht immer Salat sein, tolle Pflanzenöle kann man sich auch in den Smoothie mischen oder einen Esslöffel über das Müsli gießen. Am Anfang vielleicht etwas ungewohnt, aber es lohnt sich, seine Mahlzeiten mit gesunden Fetten aufzuwerten!