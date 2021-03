Neben Kohlehydraten und Eiweiß zählen Fette zu den wichtigsten Energielieferanten in unserer Nahrung. Fett dient als Energiespeicher und Geschmacksträger, spielt Transport-Taxi für die Vitamine A, D, E und K, und liefert unserem Körper essentielle Fettsäuren.

Essentiell heißt in diesem Zusammenhang lebenswichtig, da wir diese bedeutenden Fette nicht selbst herstellen können und somit zuführen müssen. Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und sind auch die einzigen Fettsäuren, auf die wir tatsächlich achten müssen. Gerade die Omega-3- Fettsäuren weisen eine beeindruckende Liste an positiven Effekten auf. Sie haben die Fähigkeit unsere Blutfettwerte und unseren Blutdruck zu senken, was nichts anders bedeutet, als dass sie uns vor der häufigsten Todesursache in Österreich schützen – den Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Außerdem zeigen sie eine gefäßerweiternde, entzündungshemmende und blutverdünnende Wirkung. Diese genialen Fette finden wir vor allem in kaltgepressten pflanzlichen Ölen, Nüssen und Samen.

Pflanzliche Öle als Jungbrunnen

Unter den Top-Ölen was den Omega-3 Gehalt betrifft, findet man vor allem Leinöl, Leindotteröl, Hanföl, Walnussöl oder Kürbiskernöl. Die Gebrüder Tötschinger aus Jois haben es sich zur Aufgabe gemacht, ungefilterte und kaltgepresste Pflanzenöle herzustellen und bieten eine feine Auswahl an Ölen, die ausschließlich mit regional wachsenden Rohstoffen hergestellt werden.

Wussten Sie, dass zum Beispiel Kürbiskernöl den höchsten Vitamin E-Gehalt besitzt? Das grüne Gold ist somit nicht nur reich an Omega-3-Fettsäuren, sondern wirkt auch noch höchst antioxidativ. Übrigens besitzen die meisten kaltgepressten Pflanzenöle diese Wirkung - sprich, sie sind natürliche Anti-Aging-Mittel. Ladies (and Gentlemen), ich würde sagen, ran an das gute Fett!