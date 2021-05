Als Burgenländer kennt man sich bestens aus, wenn’s darum geht sein Glas zu füllen. Ob kultiger Uhudler, unsere auf der „Zunge tänzelnden“ Rotweine (Zitat C. Wachter), oder die herrlich erfrischende weiße Dreier - wir essen alle gerne unsere Trauben in Form von Wein.

Diese Tatsache macht sich auch in der Statistik bemerkbar, denn der durchschnittliche Alkoholkonsum variiert je nach Bundesland. So, jetzt raten Sie mal wer an der Spitze steht? Jawohl! Wir haben nicht nur den ersten Platz belegt, sondern glänzen auch noch mit einem ordentlichen Vorsprung (Platz 2 belegt Wien). Leider kein guter Grund um stolz zu sein, denn jeder wird zustimmen, dass übermäßiger Alkoholkonsum einfach nicht gesund für uns ist.

Voll super, oder super voll?

In Österreich trinken erwachsene Menschen täglich durchschnittlich 26,4 Gramm Reinalkohol. Als risikoarm gilt bei Männern alles unter 24 Gramm pro Tag, bei Frauen sind es 16 Gramm - umgerechnet ist das ein gut gefülltes Krügerl bzw. ein Seidl bei den Frauen. Oft soll das Achterl nur der Entspannung dienen, jedoch erhöht es auch unseren Blutdruck und im Übermaß auch die Zahl auf der Waage. Denn bereits ein Gramm reiner Alkohol enthält ca. 7 Kilokalorien. Chronischer Alkoholkonsum kann Leber- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen fördern, oder unser Herz schädigen.

Aber wussten Sie, dass geringe Mengen an Wein uns auch schützen können? Das sogenannte französische Paradox, welches in den 1980er-Jahren von Forschern gefunden wurde, wies auf positive Effekte von Rotwein auf Herz und Kreislauf hin. In mehreren Untersuchungen wurde festgestellt, dass gerade die Käse-liebenden Franzosen, die sogar fettreicher und süßer als die Amerikaner speisen, trotzdem seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden.

Tatsächlich soll hier der Rotweinkonsum ihr Schutzwaffe sein. Die Erklärung ist auf das im Rotwein enthaltene Reservatol zurückzuführen, welches eine schützende Wirkung auf unser Herz hat. Dieses Antioxidans findet man in der roten Traubenschale, sodass das Naschen von Trauben eine ähnliche Wirkung haben muss. Aber wenn man uns, Burgenländer, vor die Wahl stellt, lautet wohl die Antwort. „Zu Vino, sag ich nie No!“