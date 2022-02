Fünf Übungen zum Munterwerden

Bewegungsmangel gilt als einer der Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sich regelmäßig zu bewegen regt den Stoffwechsel und die Verdauung an, fördert die Herzgesundheit, erhöht die Knochendichte und -festigkeit und beugt damit Osteoporose vor. Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung. Das Herz pumpt sauerstoffreiches Blut in den Körper, der Blutdruck wird reguliert und das Immunsystem produziert vermehrt Abwehrzellen. Das Gehirn wird besser durchblutet und die Konzentrationsfähigkeit nimmt zu. Stresshormone werden abgebaut und Endorphine ausgeschüttet.

Quelle: gesundheitskasse.at