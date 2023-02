Aspekte des Verzichts: Serie zur Fastenzeit

Werbung

Die Fastenzeit bewusst zu gestalten, anders zu leben „als sonst“, hat in den vergangenen Jahren eine regelrechte Renaissance erlebt – und das quer durch alle Schichten und alle Altersgruppen. Mit dem Aschermittwoch, heuer am 22. Februar, beginnt die 40-tägige Fastenzeit.

Der Fantasie, worauf in dieser Zeit verzichtet wird, sind keinerlei Grenzen gesetzt. Viele nennen Schokolade, Zucker, Fleisch, Alkohol und Zigaretten als jene Nahrungs- und Genussmittel, die in der Fastenzeit ausgeklammert werden. Manchen üben sich dagegen vielmehr im „digital detox“ – also dem Verzicht auf Smartphone und Computer. Andere beschließen, während der Fastenzeit öfter und ganz bewusst auf das Auto zu verzichten, oder so gut es geht Plastik zu vermeiden.

Ein Gefühl der Leichtigkeit

Viele entscheiden sich aber auch dazu, in der Fastenzeit nicht zu verzichten, sondern ein Mehr in diese Tage einzubauen: Mehr zu beten ist da eine Idee, aber auch mehr in der Bibel zu lesen. Auch ein mehr an Bewegung und Sport steht bei vielen auf der „Fastenliste“.

Klar ist in jedem Fall: Fasten hat das Potential, Körper und/oder Geist und Seele zu reinigen sowie ein gewisses Gefühl der Leichtigkeit zu geben. Das Fasten geht aber immer über den reinen Verzicht hinaus. Speziell beim religiösen Fasten versucht der Mensch, seinen Geist auf Gott hin auszurichten, ihm im Gebet näher zu sein und ihm zu begegnen.

Körper und Seele im Einklang

In diesem Jahr wird P. Johannes Pausch, bayrisch-österreichischer Ordenspriester sowie Gründer und emeritierter Prior des Europaklosters Gut Aich in St. Gilgen am Wolfgangsee, Leser von „Der Sonntag“ durch die Fastenzeit begleiten. Getreu dem Titel „Was Leib und Seele gut tut“ wird es dabei nicht nur um das körperliche Fasten gehen, sondern auch um den spirituellen Aspekt des Verzichts. Themen wie Reinigung und Heilung, das Miteinander-in-Beziehung-Kommen, das Kraft-Gewinnen im Alltag und vieles mehr stehen im Mittelpunkt der achtteiligen Serie. P. Pausch wird dabei aber auch eine Menge Wissen zum Thema Heilpflanzen weitergeben.

Nähere Infos gibt es unter www.dersonntag.at/fastenserie.