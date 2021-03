Ist etwas dran an dieser berühmten Drei-Sekunden-Regel? Wie gesund ist es, auf den Boden gefallene Lebensmittel noch zu essen?

Martin Wagner: Es kommt darauf an, wie dreckig der Boden ist, auf dem das Zuckerl bzw. Lebensmittel landet. Keime, die Krankheiten auslösen, befinden sich meistens an nicht leicht zugänglichen Stellen, da diese meist regelmäßig gereinigt werden. Raue Oberflächen sind grundsätzlich anfälliger für Übertragungen: Sie sind schlechter zu reinigen und setzen Verschmutzungen an, in denen Keime sich einnisten. Generell nehmen alle Lebensmittel Keime auf, wobei die Konsistenz hier entscheidend ist. Ist das Lebensmittel feucht oder stark klebrig wie bei einem Zuckerl, werden mehr Keime aufgenommen als bei einem trockenen Lebensmittel, wie bei einem Stück Brot.

Zeit spielt eine untergeordnete Rolle

Drei Sekunden sind für eine Keimaufnahme genug. Zeit spielt aber eine untergeordnete Rolle. Eine Rolle spielt, wie gesund man selber ist. Der Körper eines gesunden Menschen kann eindringende krankheitsauslösende Keime leichter eliminieren als das Immunsystems eines schwerkranken Menschen. Will man auf den Konsum eines zu Boden gefallenen Lebensmittels nicht verzichten, kann man unter Umständen die berührte Lebensmittelfläche abschneiden. Auf alle Fälle würde ich ein Lebensmittel, das mit dem Boden in Berührung gekommen ist und das man trotzdem noch essen möchte, sofort verzehren. Denn ein Nichtverzehr und eine ungeeignete Lagerung nach einem Bodensturz führen nur dazu, dass die übertragenen Schmutzkeime sich vermehren, was das Risiko für einen Verderb oder, etwas unwahrscheinlicher, für eine Infektion steigert.