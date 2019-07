Das sind die größten Kohlehydrat-Fallen .

Wer in Sachen Kohlenhydrate sparen will, verzichtet am besten auf Pizza, Pasta und Brot? Stimmt nicht so ganz. Tatsächlich verstecken sich in einigen Lebensmitteln genauso viele, wenn nicht sogar mehr Kohlenhydrate wie etwa in Nudeln. Und oft ahnen wir gar nichts davon.