Achtsamkeit trotz bedrückender äußerer Einflüsse

In unserer pluralistischen und vielfach vernetzten Welt, in der uns bio-psycho-sozial enorme Informationsmengen zur Verfügung stehen, macht sich, wie die österreichische Balint-Gesellschaft bereits 2012 thematisierte, immer mehr Orientierungslosigkeit und damit verbunden Überforderung und Stress von Individuen und sozialen Netzen bemerkbar. Dabei war damals eine relativ friedliche Epoche und die Aids-Pandemie durch sehr wirkungsvolle antiretrovirale Kombinationstherapien individuell und gesellschaftlich gut unter Kontrolle.

Doch dann kam 2019 die globale SARS-Co-2 Pandemie (COVID-19), deren Ende nicht absehbar ist, und im Februar 2022 hielt der Krieg Einzug in Europa – mit schrecklichen Folgen für die Ukraine und großen psychischen und wirtschaftlichen Belastungen für uns alle.

Zu den Achtsamkeitsthemen im Alltag zur Aufladung unserer Ressourcen gehören Atmen, Essen, Gedanken, Gefühle, Körperwahrnehmung und Gespräche.

Die Grundhaltung für Achtsamkeitstechniken mit einer zielgerichteten, nicht wertenden Aufmerksamkeit auf Gedanken, Gefühle, Körper und Umgebung umfasst:

Annehmen, was ist: Akzeptanz im Sinne einer annehmenden Haltung – jedoch mit der Option Umstände auch bewusst ändern zu können, falls möglich. Offenheit: Möglichst wenig konkrete Erwartungen an die Achtsamkeitsübungen. Keine besonderen Absichten: Ergebnisorientierung vorerst einfach beiseitelassen. Nicht urteilen: Vergleiche und Beurteilungen bewusst machen und dann wieder verabschieden. Vertrauen und Geduld: Veränderung geschieht meist nicht von heute auf morgen. Loslassen können: Vergangenes bewusst machen und, falls hilfreich, auch wieder verabschieden.

Aktuelles aus der Welt der Corona-Pandemie – mit Evidenz

Es wird erwartet, dass die Corona-Pandemie in der warmen Jahreszeit zwischen April und September an Erkrankungsfällen stark zurückgeht. Trotzdem sollten alle Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ihre Vorsichts- und Hygienemaßnahmen (FFP2-Maske, Händehygiene, Abstand, Lüften) NICHT lockern – und mittels rechtzeitiger „Booster“-Impfung für hohe neutralisierende Antikörper sorgen. Solange es keine an spezielle Virusvarianten angepasste Vakzine gibt, schützt am besten eine hohe Anzahl an „nicht angepassten“ SARS-CoV-2 Antikörper im Blut. Auf Impfreaktionen und unerwünschte Nebenwirkungen kann von ärztlicher Seite rasch reagiert werden.

COVID-19 Risikofaktoren für schweren Verlauf: 60+, starkes Übergewicht, angeborene oder erworbene Immunschwäche, Schwangerschaft, Diabetes mellitus, fortgeschrittenen Herz-Kreislauf-, Leber-, Nieren-, Hirngefäß-Erkrankungen, Tumore.

Effektive Medikamente im Kommen

Ende März kommt, natürlich rezeptpflichtig, ein antivirales Anti-Corona-Medikament auf den österreichischen Markt. Es heißt Paxlovid® und besitzt als Wirkstoff 300 mg Nirmatrelvir und als Booster 100 mg Ritonavir, welcher in erster Linie die Bioverfügbarkeit in Blut und Gewebe erhöht, aber selbst auch eine geringe antivirale Wirkung ausübt. Diese beiden Protease-Inhibitoren hemmen ein für den Viruszusammenbau wichtiges Enzym, das Eiweißbausteine zurechtschneidet. Und wenn das nicht geschieht, kann SARS-CoV-2 nicht fertig zusammengebaut werden.

Paxlovid® erzielt seinen antiviralen Effekt in der virämischen Phase der COVID-19 Infektion, also in den ersten fünf Tagen der Infektion. Die Einnahme der Tablette erfolgt zweimal täglich für fünf Tage. Kandidaten sind im niedergelassenen Bereich COVID-19 Patient*innen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf. Paxlovid® wird aber auch im Krankenhaus verwendet. Im Spital meist in Kombination mit intravenös verabreichbaren neutralisierenden SARS-CoV-2 Antikörpern, z. B. Sotrovimab (Xevudy®) oder Tixagevimab / Cilgavimab (Evusheld®). Als antivirale Reservemedikamente stehen Remdesivir (Veklury®) und Molnupiravir (Lagevrio®) zur Verfügung. Vor der Verordnung all dieser Medikamente muss der Arzt bzw. die Ärztin sehr genau auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sowie auf Nieren- und Leberschwäche achten.

Für die zweite „hyperinflammatorische“ Erkrankungsphase stehen entzündungshemmende Medikamente parat, z. B. Dexamethason (Kortikosteroid), Tocilizumab (Anti IL-6 Rezeptorantagonist, RoActemra®) und Baricitinib bzw. Tofacitinib (Janus-Kinase-Inhibitoren). Wenn diese therapeutischen Optionen gezogen werden müssen, befindet sich der Patient meist aufgrund einer COVID-19 Pneumonie in Spitalsbehandlung.

Auf Atmung und Ruhephase achten

Die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 dringt seltener als die früheren Varianten in die tiefen Atemwege vor. Atemnot und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sauerstoff-Gabe kommen nicht oft vor. Wenn Sie als Patient*in aber kurzatmig, stark erschöpft, „kollapsig“ werden oder Sie andere Beschwerden beunruhigen, nehmen Sie bitte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.

Während und zumindest 2 bis 4 Wochen nach der Akutinfektion sind durch das Virus und durch die nachfolgende Entzündung ziemlich alle Organsysteme überfordert und benötigen eine ausgeprägte Ruhephase und ev. auch medizinische Unterstützung.