Wichtige Laborparameter zur Vorsorge, Früherkennung, Verlaufskontrolle

Durch genetisch bedingte Veranlagung von gesundheitlichen Risikofaktoren und belastendem Lebensstil können sich bereits in jungen Lebensjahren Schädigungen von lebenswichtigen Organen entwickeln bzw. die Weichen in Richtung späterer Beeinträchtigungen von Organfunktionen stellen. Das betrifft oftmals unseren Stoffwechsel sowie Nieren- und Herz-Kreislauf-Funktionen.

Für jede Altersgruppe, nicht nur für die Generation 40+, gibt es moderne Labor-Parameter zur Abschätzung des persönlichen Risikos und zur Einschätzung einer bereits eingetretenen Funktionsschwäche. Folgeerkrankungen und Komplikationen, die mit einer spürbaren Verringerung der „gesunden Lebensjahre“ einhergehen, können durch individuelle Lebensstil-Modifikation oder auch Medikamente verhindert oder verzögert werden. Damit können wir viele „gesunde Lebensjahre“ gewinnen.

I. Warum Sie Ihre Hausärztin / Ihren Hausarzt über HbA1c fragen sollten?

Bei rund 20% der erwachsenen Österreicher liegt ein Prädiabetes vor, aus dem sich bei fast 5% der Österreicher eine manifeste „Zuckerkrankheit“ (Diabetes mellitus) entwickelt.

Unter Prädiabetes (Nüchternblutzucker 100 bis 125 mg/dl; HbA1c 5,7 bis 6,4%) verstehen wir eine gestörte Glukosetoleranz und eine Insulinresistenz. Das bedeutet eine verminderte Aufnahme und Verarbeitung von Glukose in Leber und Muskel und dadurch einen erhöhten Blutzuckerspiegel (Hyperglykämie). Eine Insulinresistenz wird vor allem durch fettreiche Ernährung, Nikotinkonsum, Bewegungsmangel, Übergewicht, Stress, bestimmte Medikamente und Stoffwechselstörungen gefördert. Eine Insulinresistenz – Insulin wird von unserer Bauchspeicheldrüse produziert und in das Blut freigesetzt, um unseren Blutzuckerspiegel in einem günstigen Bereich zu halten – verursacht über unser vegetatives (unwillkürliches) Nervensystem selbst Stress, indem es den Sympathikus-Anteil dieses vegetativen Nervensystems aktiviert. Im Gegensatz zum Parasympathikus (Erholung) kann der Sympathikus einen „Fluchtreflex“ mit allen damit verbundenen Emotionen auslösen.

Die Folge ist häufig nach 10 bis 20 Jahren die Entwicklung eines metabolischen Syndroms (Übergewicht, Bluthochdruck, Hyperlipidämie mit erhöhten Cholesterin- und Triglyzerid-Werten). Wenn eine familiäre Belastung hinsichtlich Diabetes mellitus vorliegt (Blutsverwandtschaft), dann ist das persönliche Risiko für Prädiabetes um das 6-fache erhöht. Prädiabetes kann durch Gewichtsoptimierung, gesunde Ernährung („zuckerarm“) und, falls notwendig, durch Medikamente „behandelt“ werden. Zurzeit werden die Kosten für die Arzneimittel wie Metformin oder Glitazone von den Gesundheitskassen für die Indikation „Prädiabetes“ noch nicht übernommen.

Der Nüchternblutzucker sollte zwischen 60 und 99 mg/dl liegen, stellt allerdings nur eine Momentaufnahme des Glukose-Stoffwechsels dar, deshalb empfiehlt sich sowohl im Rahmen einer „Gesunden-Untersuchung“ als auch bei Diabetes in der Familie die Bestimmung von HbA1c aus dem Blut. Die HbA1c-Bestimmung wird als Screening-Test von der Gesundheitskasse bezahlt. Da der HbA1c die durchschnittliche Blutglukosekonzentration der letzten 8 bis 12 Wochen darstellt, werden kurzfristige Blutzuckerschwankungen wie Unterzuckerung (Hypoglykämie) und erhöhte Blutzucker-Werte nach einer Mahlzeit (postprandiale Hyperglykämie) jedoch nicht erfasst.

Zur weiteren Abklärung einer (prä-)diabetischen Stoffwechsellage können ein Glukosetoleranz-Test (Trinken einer genormten Zuckerlösung, Blutzuckermessung davor, nach 1 und nach 2 Stunden) oder / und ein Blutzucker-Profil (ca. 6 Blutzucker-Messungen innerhalb von 24 Stunden, auch in der Nacht) durchgeführt werden.

Diagnostischer Schritt bei unklarer Blutzucker-Stoffwechsellage

Aus diabetologischer Sicht ist eine Etablierung der „Zeit im Zielbereich“ (time in range, TIR) als zusätzlicher Marker für eine optimale Glukosekontrolle von Interesse, wenn HbA1c über 6,4% liegt. Über die Informationen des HbA1c hinaus gibt die TIR Aufschluss über das Ausmaß von Glukosestabilität und -variabilität, ist ohne aufwendige Labordiagnostik über einen Sensor und Sender verfügbar und wird nicht durch externe und glukoseunabhängige Faktoren beeinflusst. Eine TIR unter 36% spricht für eine gutes Blutzucker-Profil. Eine erhöhte Glukose-Variabilität bedeutet bei jungen Erwachsenen ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer koronaren Herzerkrankung (Angina pectoris, Herzinfarkt) nach 10 bis 20 Jahren.

Das kontinuierliche Glukose-Monitoring in "real time" (rtCGM) liefert nahezu Echtzeit-Glukosedaten; das intermittierende kontinuierliche Glukose-Monitoring (iscCGM, "Flash Glucose Monitoring") verwendet eine ähnliche Methodik, um kontinuierliche Glukosemessungen retrospektiv zum Zeitpunkt der Überprüfung zu zeigen.

FGM steht für „Flash glucose monitoring“, dasselbe Messverfahren wird auch als „intermittent scanning continuous glucose monitoring“ (iscCGM) bezeichnet. Bei diesen Systemen muss der Nutzer selbst einen Scanner (entweder das mitgelieferte Messgerät oder ein Smartphone mit entsprechender App) über den Sensor bewegen. So wird zum einen der Glukoseverlauf der letzten acht Stunden ermittelt, zum anderen ein aktueller Wert mit einem Trendpfeil. Wie beim CGM liegen auch hier wesentlich mehr Werte vor als bei der herkömmlichen Messung, so dass neue Methoden der Daten-Auswertung (z.B. Time in range) möglich werden.

Während das HbA1c den Mittelwert der Blutzuckerkontrolle über lange Zeiträume (Wochen bis Monate) reflektiert, spiegelt die TIR vor allem das Ausmaß einer möglichen Glukosevariabilität über einen oder mehrere Tage wider. Sowohl hohe als auch niedrige HbA1c-Werte können damit im Prinzip mit einer hohen als auch geringen Glukosevariabilität einhergehen. In der Beurteilung der Einstellungsqualität sollten daher der HbA1c und die Glukosevariabilität, z. B. in Form der TIR, herangezogen werden. Als "Zielbereich" für die TIR wird 70 bis 180 mg/dl (oder 3,9 bis 10,0 mmol/l) definiert.

Kardio-reno-hepato-metabolisches Kontinuum

Dieses Wort-Ungeheuer beschreibt bei einer (prä-)diabetischen Stoffwechsellage das sich fortlaufend steigernde krankhafte (pathogene) Geschehen hinsichtlich Herz-

Kreislauf (kardio-), Nieren (reno-), Leber (hepato-) und Stoffwechsel (metabolisch). Schwächen in diesen Organsystemen bauschen sich über viele Jahre hindurch auch gegenseitig auf. Als schwerwiegende Folgen können sich eine chronische Nierenschwäche (Niereninsuffizienz) und ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko (betrifft Herz und Gefäße) entwickeln. Im Ernstfall drohen Dialyse (Nierenersatztherapie), Herzinfarkt und Schlaganfall.

„Nieren und Herz“ und „CRP“

Nieren und Herz werden aber durch zahlreiche Faktoren aus unserem Leben gefährdet. In erster Linie zählen übermäßiger Nikotin- und Alkoholkonsum, zu geringe Flüssigkeitszufuhr, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettspiegel, bestimmte Medikamente (ausgewählte Schmerzmittel [Niere], Paracetamol [Herz]) und Interaktionen (Wechselwirkungen) zwischen Medikamenten dazu.

Das C-reaktive Protein (CRP) gibt Auskunft über den Entzündungsstatus unseres Körpers. Chronische Entzündungen beeinträchtigen einerseits unser Immunsystem, andererseits schädigen sie auch mittelfristig unsere Organe in Funktion und geweblichem Aufbau (Morphologie). Außerdem können bei einer Schwäche unseres Immunsystems Tumorzellen, die sich ständig bilden, der Körperabwehr entkommen.

II. Warum Sie Ihre Hausärztin / Ihren Hausarzt über Mikroalbuminurie fragen sollten?

Die Niere, unser lebenswichtiges Ausscheidungsorgan, möchte gut gespült und von nierenfeindlichen Substanzen freigehalten werden. Was für alle unsere Organe gilt, ist für unsere Nieren ebenso wichtig: Wir sollten bereits in jungen Jahren auf unseren Körper Rücksicht nehmen. Und wir sollten frühzeitig erkennen, wenn eine Organfunktion in Gefahr ist.

Von der Blutabnahme wissen wir, dass Laborparameter wie Kreatinin, Blood Urea Nitrogen (BUN) und die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) die Nierenfunktion beschreiben. Im Harn wiederum kann man unter anderem Aminosäuren (Albumin) und Eiweiß (Protein) bestimmen.

Die Bestimmung von Albumin im Harn bzw. die Albumin/Kreatinin-Ratio aus dem Harn (UACR, keine 24-Stunden-Harnsammlung notwendig) eignen sich im Gegensatz zum Kreatinin-Wert im Blut als Marker für Gefäßschäden der Mikrozirkulation (kleinste Blutgefäße) zur Früherkennung von Nierenschäden. Der UACR-Wert ist zusätzlich ein unabhängiger Prognoseparameter für die chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz).

III. Warum Sie Ihre Hausärztin / Ihren Hausarzt über NT-Pro-BNP fragen sollten?

Beim Brain natriuretic peptide (BNP) bzw. NT-proBNP (N-terminales pro brain natriuretic peptide) handelt es sich um kardiale Peptidhormone. BNP wird hauptsächlich in den Vorhöfen (geringere Bildung in den Ventrikeln/Herzkammern) und NT-proBNP wird im linken Ventrikel gebildet.Auslöser für die BNP-Freisetzung ist, wie das Gesundheitslexikon (www.gesundheits-lexikon.com) berichtet, die Dehnung des Myokards (Herzmuskel) bei hämodynamischer Überlastung des Herzens bei Herzinsuffizienz (Herzschwäche). Das BNP wirkt vasodilatatorisch ("gefäßweitend") und hemmt das aktivierte Renin-Angiotensin-Aldosteron-System

(RAAS), dass den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt des Körpers reguliert und somit in entscheidender Weise auf den Blutdruck einwirkt.

Zur Beurteilung des kardiovaskulären Risikos (Durchblutungsstörungen, Schlaganfall, Herzinfarkt) ist die Bestimmung des NT-proBNP im Vergleich mit HbA1c und Albuminurie überlegen. Erhöhte BNP- und NT-proBNP-Werte kennzeichnen eine erhöhte Wandspannung bzw. Überlastung und damit eine Herzinsuffizienz.Je höher der Anteil des NT-proBNP im Blut (Obergrenze liegt bei 125 Pikogramm pro Milliliter), desto schwerwiegender verläuft meist die Herzinsuffizienz und desto schlechter ist die Prognose. Ein/e AllgemeinmedizinerIn, eine Fachärztin / ein Facharzt für Innere Medizin bzw. Lungenheilkunde darf „auf Kasse“ einmal pro Quartal eine Laboruntersuchung auf NT-proBNP anordnen. Außer bei zur Verlaufskontrolle bei bekannter chronischer Herzinsuffizienz wird eine NT-proBNP-Bestimmung als Screening je nach Risikofaktoren und typischen Symptomen (Kurzatmigkeit, Husten mit schaumigem Schleim, Schwellung der Füße und Beine, geschwollener Bauch, Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit, Gefühl der Erschöpfun) wesentlich seltener (1 bis 10 Jahre) notwendig sein.

