Spätestens seit Alice aus dem Wunderland durch ihre magischen Pilze gewachsen ist, sollte man vermuten wie zauberhaft diese Früchte des Waldes sind. In der Regel läuft die Pilz-Saison im Herbst an, frühestens im Juni bei den Steinpilzen. Doch innovative Köpfe haben es geschafft, diverse Pilze saisonunabhängig selbst zu züchten. Etwa die Jungs aus Donnerskirchen, die mit ihren „Schlösslpilzen“ eigene Raritäten auf Kaffeesud züchten.

Zu diesen Kulturpilzen zählen beispielsweise Austernpilze oder auch Seitlinge genannt, Champignons und Kräuterseitlinge. Diese werden seit geraumer Zeit auch in Supermärkten angeboten. Wer Seitlinge noch nie versucht hat, sollte wissen, dass sie ein hervorragender Fleischersatz sind – denn was das Aroma betrifft, können die edlen Zuchtpilze gegenüber Fleisch gut mithalten. Abgesehen davon, punkten die Pilze durch eine Auswahl an Vitalstoffen: neben dem Vitamin C und D (Sonnenvitamin!), sind sie reich an B-Vitaminen, die unter anderem wertvoll für unsere Muskeln und Nerven sind. Kulturpilze enthalten neben Vitaminen auch wertvolle Spurenelemente wie Zink und Selen. Außerdem sind Pilze reich an Eiweiß, was sie wiederum für Vegetarier oder Veganer interessant macht.

Feine Fettucine mit Seitlingen

2 Zwiebeln

4 EL Olivenöl

1/2 rote Chili

3 Zehen Knoblauch

1/2 TL Salz

4 Zweige Thymian

500 g (Kräuter-) Seitlinge

1 TL Pfeffer

500 g Fettuccine

frische Petersilie

Besonders gschmackig schmecken Seitlinge, wenn man sie mit Nudeln, beispielsweise Fettucine, vereint. Dafür braucht man nur fein geschnittenen Zwiebel ein paar Minuten in OIivenöl anschwitzen. Dann den fein gehackten Knoblauch und Chili, gemeinsam mit dem Thymian und Salz dazugeben. Pilze in feine Streifen schneiden und anbraten, bis sie eine schöne Farbe haben – knapp 10 Minuten. Mit Pfeffer würzen. Kurz bevor die Nudeln gar sind, 150 ml Nudelwasser zu den Pilzen geben und kurz aufkochen lassen. Die Fettucine beigeben, gut durchmischen. Mit frischer Petersilie bestreuen und genießen.