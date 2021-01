Wer kennt´s? Mails und Telefon klingeln, Wäscheständer blinzelt von der Seite, Kinder um 11 Uhr hungrig und draußen hupt der Postler. Pfuh, da bleibt nicht viel Zeit und Motivation für das Zaubern einer vollwertigen Mahlzeit. Ab und zu darf geliefert werden, aber das Kochen bleibt einem nicht erspart – vor allem dann, wenn man sich vorwiegend gesund verköstigen möchte. Ich sag´s Ihnen gleich: Vorbereitung ist der Schlüssel. Beginnen wir beim Frühstück, denn wenn dieses nicht genügend ballaststoffreich ist, kann man unseren Magen schon vor 12 knurren hören. Bei der schnellen Semmel zum Kaffee wird unser Blutzuckerspiegel stark steigen und die Sättigung ist bald futsch. Greifen Sie besser zum Vollkornbrot mit Hummus (Rezept auf bvz.at) und Gemüse!

Oder wie wäre es mit Frühstückskeksen? Nie gehört? Die süßen Plätzchen bestehen vorwiegend aus Haferflocken (Top Lebensmittel!) und Bananen und lassen sich ruckzuck am Vortag meistern. Für ca. 16 Stück werden zwei reife Bananen zerdrückt, mit 120 g Haferflocken (gibt’s auch Vollkorn) vermengt und einem Esslöffel Honig gesüßt. Mit dem Löffel kleine Häufchen aufs Backpapier setzen, kurz flachdrücken und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für 15-20 Minuten backen. Finito! Je nach Geschmack dürfen sich auch Rosinen dazu gesellen.

Pikante Jausen-Sandwiches

Wer es lieber pikant mag und vielleicht auch fleischfrei, probiert marinierte Tofu-Sandwiches, die sich auch perfekt für eine Jause to go eignen. Auch wenn manch einer Vorurteile gegenüber dem Sojaerzeugnis hat, sollte man diesem Rezept eine Chance geben. Und los geht’s: 1 Packung Natur-Tofu in feine Scheiben schneiden und in eine Auflaufform geben. Zwei Knoblauchzehen und ein daumengroßes Stück Ingwer fein hacken und dazugeben, mit Sojasauce übergießen und mit 2-3 Esslöffel Ahornsirup mischen. Den Mix über Nacht in den Kühlschrank stellen und nächsten Tag gleich parallel mit ein paar Scheiben Zucchini und Paprika gut anbraten. Brot nach Wahl aufschneiden, mit dem Tofu und dem Gemüse belegen, mit Rucola garnieren und fertig!

Cremigen Hummus selber machen

Zutaten für 4: 120 g getrocknete Kichererbsen oder 240 g aus der Dose, Salz, 1 Msp. Natron, eine Knoblauchzehe, 70 g Tahin (Sesampaste), 2 EL Zitronensaft, ca. 2 EL Olivenöl, frische Petersilie

Falls Sie getrocknete Kichererbsen kaufen, dann am Vorabend abspülen und in einer Schüssel mit kaltem Wasser, dem Natron und einem halben Teelöffel Salz einweichen. Nächsten Tag wieder abspülen und in ca. 1 Liter Wasser zwei Stunden sehr weich kochen. Abseihen, dabei das Kochwasser auffangen und die Erbsen mit kalten Wasser abspülen. Das Häutchen der Erbsen wegschieben, dann sind die Hülsenfrüchte leichter verdaulich. Nun den Knoblauch, die Tahinpaste, den Zitronensaft und die Kichererbsen in einen Zerkleinerer geben und mixen, bis eine Creme entsteht. Jetzt ca. 7-8 EL vom Kochwasser dazugeben und weitermixen, bis eine sehr feine Masse entsteht. Mit Salz und Zitrone abschmecken und in eine flache Schale geben. Mittig eine Grube bilden und mit Olivenöl auffüllen. Vor dem Verzehr 30 Minuten bei Zimmertemperatur ziehen lassen bzw. im Kühlschrank 1-2 Stunden ziehen lassen und 30 Minuten vor dem Essen wieder rausstellen. Gerne kann man die fertige Creme mit Paprikapulver oder Kreuzkümmel servieren. Der Aufstrich passt nahezu auf jedes Brot und kann auch gerne als Dip für rohes oder gebratenes Gemüse verwendet werden.

„Über-Nacht-Müsli“

Ein ideales Rezept für das Vorbereiten des Frühstücks. Zuerst eine reife Banane in Scheiben schneiden. Gemeinsam mit ca. 300 ml Milch (je nach Geschmack kann man auch pflanzliche Milch nehmen) in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken. Einen geraspelten Apfel und 80 g Haferflocken dazugeben und mit 2 Esslöffel Ahornsirup mischen. 1 EL Chiasamen, Rosinen und Kürbiskerne (jeweils eine Handvoll) unterrühren und über Nacht in den Kühlschrank stellen, damit die Zutaten quellen. Wer möchte, kann sich am nächsten Tag sein Müsli mit Apfelscheiben und Nüssen garnieren.

Haben auch Sie Tipps für schnelle Mahlzeiten? Schreiben Sie uns gerne ein Mail an Sali@bvz.at