„Impfungen leisten einen außerordentlichen Gesundheitsbeitrag und werden als wesentlicher Faktor der gesundheitlichen Widerstandsfähigkeit gesehen“, stellt Prim. Univ-Prof. Dr. Karl Zwiauer, Mitglied des Impfgremiums des Gesundheitsministerium, fest.

Durch zu niedrige Durchimpfungsraten fehlt allerdings in vielen Staaten Europas und so auch in Österreich bei diversen Krankheiten wie zum Beispiel den Masern die wichtige Herdenimmunität.

Dr. Christoph Reisner, MSc, Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich, erklärt, was darunter zu verstehen ist: „Liegt die Durchimpfungsrate hoch, sind auch Menschen geschützt, die sich nicht impfen lassen können, wie zum Beispiel Babys und kleine Kinder oder auch immungeschwächte Personen. Impfen bringt persönlichen und gesellschaftlichen Nutzen und ist die effektivste und kostengünstigste Maßnahme, sich vor gewissen Krankheiten zu schützen.“

Impfen ist auch Thema bei Erwachsenen

In Österreich wird insgesamt zu wenig geimpft und wenn überhaupt, dann noch am ehesten im Kindesalter. „Das Thema Impfen ist aber keinesfalls eines, das mit dem Ende der Pflichtschulzeit erledigt ist, denn auch erwachsene Menschen und unter diesen vor allem die älteren benötigen regelmäßige Auffrischungsimpfungen. Durch die Impfmüdigkeit im Alter wird diese wichtige Art der Vorsorge zunehmend vernachlässigt“, führt der Impfreferent der NÖ Ärztekammer, OA Dr. Robert Weinzettel aus. Damit bringt er es auf den Punkt: Sich impfen zu lassen, bedeutet Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen.

Leider gibt es immer mehr Menschen, die Impfungen nicht nur kritisch sehen, sondern versuchen, Angst und Verunsicherung zu verbreiten.

Diese sogenannten Impfgegner arbeiten mit verdrehten Fakten, inkorrekt interpretierten Studien und gezielten Falschinformationen, sind gut organisiert und verfolgen häufig eigene Interessen. Nicht zuletzt deshalb wurden in letzter Zeit Stimmen laut, die eine Impfpflicht fordern.

MR Dr. Dietmar Baumgartner, Vizepräsident der NÖ Ärztekammer, betont: „Um gegen Masern in Österreich eine Herdenimmunität zu erlangen, sind viel zu wenige Menschen geimpft. Daher sollte die Diskussion um die Einführung einer generellen Impfpflicht ernst genommen werden. Immerhin erkranken 97 von 100 ungeschützten Personen an Masern und einer von 1.000 Erkrankten überlebt die Masern nicht.“

Der Österreichische Impfplan, der auf der Website des Gesundheitsministeriums zu finden ist, informiert darüber, welche Impfungen in Österreich empfohlen sind: www.bmg.gv.at