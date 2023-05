Bunte & gesunde Strümpfe aus Breitenwaida

Tamara Wasner trägt Stützstrümpfe schon seit 20 Jahren, um müden und schweren Füßen vorzubeugen, denn als Krankenschwester ist sie besonders viel auf den Beinen. Farbenfrohe und moderne Modelle suchte sie jedoch lange vergeblich. Als die gebürtige Tirolerin sie endlich gefunden hatte, prüfte sie sie monatelang auf Herz und Nieren. Und hatte dann die Vision, selbst bunte Stützstrümpfe zu verkaufen.

Bei einem Glas Wein in ihrem Haus in Breitenwaida im Bezirk Hollabrunn erzählte Tamara Wasner Ehemann Andreas von dieser Geschäftsidee. Der Projektmanager und Online-Experte war anfangs skeptisch. Nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema wurde ihm klar: Stützstrümpfe eignen sich nicht nur vorbeugend gegen müde Beine, Krampfadern und Wassereinlagerungen, sie sind in vielen Lebensbereichen einsetzbar: Sport, Arbeit, Reisen und während der Schwangerschaft. Nach vielen Gesprächen beschlossen die beiden, das Abenteuer „xunt“ gemeinsam zu wagen.

Strumpf Medicus und die erste Kollektion

Am 1. Jänner 2019 ging der Shop an den Start. „Um 15 Uhr haben wir ihn online gestellt, 15 Minuten später hatten wir schon die erste Bestellung“, erinnern sich die beiden. Schnell merkte das Ehepaar, dass die Nachfrage nach den bunten Strümpfen groß ist. 2020 kam dann der nächste Meilenstein: die erste eigene Kollektion. „Ich wollte etwas kreieren, mit dem sich medizinisches Fachpersonal identifizieren kann“, erzählt Tamara Wasner.

Mit bunten Medizin-Motiven wie EKG, Stethoskop und bunten Pillen werden diese Strümpfe aus Bio-Baumwolle hergestellt. Übrigens entschied die stark wachsende xunt-Community auf Social Media per Abstimmung über Name und Motiv von Medicus. Mittlerweile haben sich 30 weitere eigene Strumpf-Designs dazugesellt, die ebenfalls alle spezielle Namen tragen. Heute findet man etwa Strumpf Gerti, Strumpf Ferdinand oder Strumpf Bello im Online-Shop.

Sechs Monate dauert es von der Idee bis zum fertigen Strumpf. „Bei unserer ersten Weihnachtskollektion 2021 musste ich mich daher bereits im Mai in Weihnachtsstimmung bringen“, lacht Tamara. Die Designs stammen allesamt aus ihrer Feder.

Mit Liebe aus der Zauberwerkstatt

Während ganz zu Beginn noch der Abstellraum des eigenen Hauses herhalten musste, werden die Strümpfe nun in der eigenen „Zauberwerkstatt“ ebenfalls in Breitenwaida designt, verpackt und versendet. Die Produktion der eigenen Designs findet in Italien und Portugal statt, der Rest geschieht in der Gemeinde Hollabrunn – und die Familie hilft mit.

So wird der Vater von Andreas manchmal scherzhaft „Kartonagen-Franz“ genannt, da er regelmäßig beim Versand anpackt. Die „xunt-Familie“ ist mittlerweile auf sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angewachsen. Da auch die Bestellungen stetig wachsen, wird noch heuer in ein neues Objekt übersiedelt, die „Zauberwerkstatt 3.0“. Diese wird auch einen eigenen Shop beinhalten, der im Herbst eröffnet werden soll. Sohn Konstantin inspirierte die Xunt-Familie übrigens zu ihrer ersten eigenen Kinder-Kollektion.

„Auch auf Messen und Veranstaltungen mussten wir oft zu Kindern sagen: Tut mir leid, die Strümpfe kannst du erst tragen, wenn du groß bist“, erzählt Andreas Wasner. Nun gibt es

also drei Paar Kinderstrümpfe ohne Kompression im Sortiment, aber wie gewohnt bunt und verspielt.

Übrigens besteht zwischen reinen Stützstrümpfen und Kompressionstrümpfen ein Unterschied – Stützstrümpfe beugen vor, Kompressionsstrümpfe behandeln – dies liegt an den verschiedenen Druckklassen und der unterschiedlichen Verarbeitung der Strümpfe.

Besonders freuen die xunt-Familie die vielen positiven Rückmeldungen ihrer Kunden, welche die Strümpfe in den unterschiedlichsten Berufen oder privat einsetzen. Die Rückmeldung eines Kellners lautete etwa: „Wenn ich früher gewusst hätte, wie gut mir die Strümpfe tun, dann hätte ich schon lang welche bestellt.“

Die größte Herausforderung für das Start-up war nicht Corona – „wir durften ja als Familie weiter zusammenarbeiten“ –, sondern ein Fernsehauftritt. Direkt nach der Ausstrahlung ihres Auftrittes bei der Start-up-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ kamen alleine in den ersten 24 Stunden mehr als 1.000 Bestellungen herein. Die Bestellflut riss auch in den Wochen danach nicht ab: „Da sind wir total an unsere Grenzen gestoßen.“ Dann hieß es: Lager aufstocken und zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

Der große Wunsch für die Zukunft? „Jeder Haushalt soll xunt-Socken tragen“, lacht Andreas Wasner. Er selbst trägt nach seiner anfänglichen Skepsis fast nur noch xunt-Socken, obwohl das Kniehohe für ihn zunächst eine Überwindung war. „Nur auf Reisen tausche ich bei hochsommerlichen Temperaturen meine Stützstrümpfe ausnahmsweise gegen Flip-Flops“, sagt er.

