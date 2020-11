Hyaluron statt Operation .

Unsere Erfahrungen und Erlebnisse machen unser Leben erst aus, schlagen sich dabei aber leider auch auf unserem Gesicht nieder. Schon Mark Twain wusste: „Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin.“ Denn im Laufe der Zeit graben sich Falten tiefer in unsere Haut ein, verliert unser Gesicht an Volumen und fängt an zu hängen. Dass wir uns eigentlich noch jung, fit, aktiv und frisch fühlen, steht dabei oft im Widerspruch zu einem müde und abgespannt wirkenden Äußeren. Früher haben Betroffene dann häufig Abhilfe bei Schönheitschirurgen und operativen Facelifts gesucht.