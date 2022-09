Lopino, der Eiweißlieferant

Werbung

Vielleicht haben Sie im Bio-Geschäft, im Supermarkt oder im Reformhaus neben Soja-Produkten auch Lopino-Laibchen liegen sehen und sich gefragt, was das wohl ist. Im Jahr 1995 wurde Lopino in Österreich zum ersten Mal als neues Bioprodukt verkauft.

Es hat lange gedauert, aber jetzt ist es soweit: Lopino ist heute eine neue Alternative im Rahmen der gesunden Ernährung für Vegetarier und Allergiker, die tierische Produkte meiden wollen, aber Soja-Produkte nicht mögen oder vertragen.

Lopino hat die Konsistenz von Topfen, die Farbe von Vanille, schmeckt nach Nuss, ist besonders leicht verdaulich und verursacht keine Blähungen. Gewonnen wird Lopino aus dem Samen einer Blume. Es handelt sich dabei um die gelbblühende Süßlupine, eine Verwandte der Gartenlupine. Sie stammt aus Bolivien. Das Besondere an dem Lupine-Samen: Er hat einen höheren Eiweißgehalt als die anderen tierischen und pflanzlichen Nahrungsmittel. Und so wurde diese Nahrung aus der Blume entdeckt: Der deutsche Ernährungsberater Paul Bremer aus Bremerhaven erzeugte Tofu aus der Sojabohne. Solange die Sojabohne ausschließlich biologisch gebaut wurde, war das für ihn in Ordnung.

Als dann aber in den USA das erste Gen-Soja angeboten wurde, wollte er vom amerikanischen Markt unabhängig sein und suchte nach einer Alternative. In alten Schriften stieß er auf die Lupine, deren Samen bereits in der Bronzezeit gegessen wurde. Seither wird das Eiweiß aus den erbsengroßen Lupine-Samen in einem sorgfältigen Verfahren gewonnen. Die Samen aus kontrolliert-ökologischem Landbau quellen über Nacht in riesigen Wasserbottichen. Dann werden sie zermahlen und mit Wasser verrührt. Es entsteht eine cremefarbene Milch, in der durch Erhitzen die gelösten Eiweiß-Anteile gerinnen.

Dieser Lopino-Topfen kann problemlos zu Brotaufstrichen, zu fleischlosen Brätlingen und zu anderen hervorragend schmeckenden Naturprodukten verarbeitet werden. Man kann Lopino braten, backen, rösten und grillen. Und ins Müsli rühren. Nahrung aus dem Lupine-Samen hat viele Vorteile: Sie wird von Allergikern ausgezeichnet vertragen. Lopino ist der einzige Eiweißträger, der frei von harnsäurebildenden Purinen ist, außerdem reich am Vitamin B12, Calcium, Magnesium und Phosphor. Lopino liefert kein Cholesterin. Und es hat wenig Kalorien.