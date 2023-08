01-20660-32000 – die Nummer zur Sicherheit im Zug

ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif hat einige Tipps parat, wie man sich in derartigen Situationen verhalten sollte: Grundsätzlich sei es ratsam, sich „in den Waggon nächst der Lok zu setzen, damit man in einer Notsituation rasch den Lokführer alarmieren kann“.

Hilfreich sei auch, sich „lautstark bemerkbar machen, um die Aufmerksamkeit anderer Personen zu erregen und den Belästiger von seinem Vorhaben abzubringen“. Für weitere Erhebungen sei es vorteilhaft, sich Merkmale der Person einzuprägen: Größe, Kleidung, Narben, Tätowierungen.

Nicht zuletzt verweist Seif auf ein probates Mittel, das seit Ende des Vorjahres in Niederösterreich in Kooperation mit dem Land eingeführt wurde: das Heimweg-Telefon. 01-20660-32000 ist die Nummer, die nicht nur am Weg vom Bahnsteig zum Auto oder nach Hause gewählt werden kann, sondern auch, wenn man alleine im Abteil sitzt und die Gefahr besteht, belästigt zu werden.

Die telefonische Begleitung durch besonders geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln der Anruferin bzw. dem Anrufer einerseits Sicherheit und soll andererseits potenzielle Täter abschrecken. Sollte tatsächlich eine brenzlige Situation wie im Fall der 19-Jährigen eintreten, kann die Person am anderen Ende der Leitung sofort die Einsatzkräfte verständigen.

Verfügbar ist das Heimwegtelefon täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 5 Uhr.