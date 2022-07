Schattenseite der Sonne

Werbung

Ohne Sonne gäbe es kein Leben, beispielsweise verwandeln wir den Großteil unseres Vitamin-D-Bedarfs mit dem Sonnenlicht um – wichtig für den Knochenaufbau, aber auch für unser seelisches Gleichgewicht. Es ist kein Zufall, dass sich viele Menschen in der dunklen Jahreszeit unausgeglichener fühlen und nach langen, warmen Sommertagen sehnen. Freilich: Wie so oft kommt es auch beim Sonnenbad auf die Dosis an. Die Gefahren, der unsere Haut durch die UV-Strahlung der Sonne ausgesetzt ist, dürfen keinesfalls unterschätzt werden.

Bekanntlich spielt der Hauttyp bei der Wahl des richtigen Sonnenschutzmittels eine wichtige Rolle. Die Eigenschutzzeit beträgt bei Menschen mit sehr heller Haut maximal zehn Minuten, bei Personen mit dunklem Teint können es 30 Minuten und mehr sein. Faustregel: Wer die Eigenschutzzeit der Haut mit dem Lichtschutzfaktor des Sonnenschutzmittels multipliziert, erhält einen guten Anhaltspunkt, wie viele „Sonnenminuten“ pro Tag vertretbar sind.

Tipp: 20 bis 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne eincremen, dann hat sich der Schutz in der Haut voll entfaltet. Bitte vergessen Sie auch nicht, Ihre Augen durch eine gute Sonnenbrille zu schützen.

Besonders wichtig: Die Haut von Kindern hat noch kein voll entwickeltes Selbstschutzsystem, die Kleinen sollten sich also vorwiegend im Schatten aufhalten, entsprechende Kleidung samt Kopfbedeckung tragen und mit Sunblockern, die einen hohen Lichtschutzfaktor aufweisen, geschützt werden.

In diesem Sinne: Genießen Sie den Sommer mit Augenmaß – die Sonne hat eben auch ihre Schattenseite …

