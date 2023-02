Harte Zeiten für unser Immunsystem

Werbung

Stellt sich für viele Menschen die Frage: Wie kann ich gezielt dazu beitragen, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken?

Von kalten Duschen bis zum Ingwertee kennt die sogenannte Volksmedizin zahlreiche „Patentrezepte“, die das Immunsystem ankurbeln sollen. „Es gibt zwar keine wissenschaftliche Evidenz dafür, aber die Erfahrungsmedizin zeigt uns doch, dass derartige Maßnahmen den Menschen guttun. Da spielt sicher auch die psychologische Ebene eine Rolle“, weiß ÖGK-Chefarzt Dr. Andreas Krauter.

Wer an Wundermittelchen nicht so recht glaubt und Vitamin-C-Infusionen vermeiden möchte, liegt mit den bekannten Ingredienzen für ein gesundes Leben sicher richtig: Vernünftige Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Getreideprodukten, regelmäßige Bewegung in frischer Luft, genügend Schlaf, möglichst wenig Stress und die Vermeidung der bekannten Risikofaktoren (Tabak, übermäßiger Alkoholkonsum) helfen unserem Immunsystem auf die Sprünge. Auch wenn sich jetzt alle auf die wärmere Jahreszeit freuen: Der nächste Winter kommt bestimmt …

www.gesundheitskasse.at