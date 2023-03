Infotag über Diabetes

Werbung

Auf die Besucherinnen und Besucher des Südost-Österreichischen Diabetes-Infotags für Betroffene, Angehörige, Freunde und Interessierte warten ein umfangreiches Informationsprogramm mit Fachvorträgen von renommierten Diabetes-Experten, kostenlosen Blutzucker-Messungen, Ernährungs- und Diabetesberatung, Fachberatungen über die richtige Fußpflege und den Einsatz des Insulin-Pen sowie eine repräsentative Ausstellung von Diabetes-Produktneuheiten führender Firmen.

Organisiert wird der Infotag vom steirischen Landesleiter der österreichischen Diabetikervereinigung, Ernst Laschober. Das Thema Diabetes, sei so Laschober, aktueller denn je: „Rund 800.000 Menschen sind in Österreich von einer Diabetes-Erkrankung betroffen. Tendenz weiter steigend.“ Die Betroffenen werden auch immer jünger. „Entscheidend für Erkrankte, ist auf seinen Lebensstil zu achten. Auch hier gibt es wertvolle Informationen beim Diabetes-Infotag“, freut sich Laschober auf reges Interesse aus dem Burgenland.

Österreich: 800.000 Menschen mit Diabetes

In Österreich leben 800.000 Menschen mit Diabetes, also jede/r Zehnte ist von Diabetes betroffen. Legt man das auf die Region Südost-Österreich um, zu der auch die Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf zählen, gibt es rund 44.000 Menschen, die betroffen sind. Die häufigste Form des Diabetes mit über 90 Prozent aller Diabeteserkrankung ist der oft fälschlich als Alterszucker bezeichneter Diabetes mellitus Typ 2. Dazu kommen noch 350.000 mit der Vorstufe, dem Prädiabetes. Insgesamt leiden mehr als 1,1 Millionen Menschen an einer Zuckerstoffwechsel-störung“. In der Gruppe der 0- bis 14-jährigen wird der Diabetes-Anteil von rund 1.600 Kindern angenommen.