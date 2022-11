Internationaler Tag des Ehrenamtes

Werbung

Am 05. Dezember feiern wir den internationalen Tag des Ehrenamtes und widmen diesen Tag allen, die in ihrer Freizeit einen freiwilligen Beitrag leisten!

Im Burgenland engagieren sich über 3.400 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Altersklassen im großen Leistungsspektrum des Roten Kreuzes.

Ob Rettungsdienst, Katastrophenhilfe, Besuchs- und Begleitdienste, Hospizdienst, Krisenintervention und psychosoziale Betreuung, Jugendarbeit (z.B.: Lesepaten, Jugendgruppen, Lernbegleitung), Armutsbekämpfung (Rotkreuz-Team Österreich Tafel, Sozialbegleitung) u.v.m., sie bilden das Rückgrat dieser wichtigen Rotkreuz-Arbeit und helfen damit helfen.

Neben der Geldspende bzw. unterstützenden Mitgliedschaft und der Blutspende ist die Zeitspende die tragende Säule unserer humanitären Arbeit im Burgenland.

Friederike Pirringer, Präsidentin Rotes Kreuz Burgenland Foto: Rotes Kreuz

Dank des großen, vielfältigen Wirkungsbereiches des Roten Kreuzes ist für jeden eine passende Tätigkeit dabei.

Aktuell suchen wir interessierte Menschen, die in unserem neuen Henry Laden in Mattersburg - der Second Hand Boutique am Brunnenplatz 2, zugunsten der Armutsbekämpfung des Roten Kreuzes – freiwillig mithelfen wollen.

Wenn Sie ein wenig Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit haben, würden wir uns freuen, sie in der Rotkreuz-Familie Burgenland begrüßen zu dürfen.

Ein großes DANKESCHÖN an alle ehrenamtlich arbeitenden Kolleginnen und Kollegen im Roten Kreuz und an alle Freiwilligen im ganzen Burgenland.