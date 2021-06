Falls es Ihnen aufgefallen ist, Sali war letzte Woche auf Urlaub- genauer gesagt in Kroatien. Endlich wieder Meeresluft, kroatischer Weißwein, Oliven und 2kg mehr auf der Waage. Kroatien ist ja sowas von high-carb. Kaum hat man im Restaurant Platz genommen, steht schon das aufgeschnittene Weißbrot am Tisch. Nun ja, man muss ja nicht hingreifen. Viel lieber greift man zu den sonnengereiften, herrlich gschmackigen Oliven. Hmm - die machen doch wirklich in jedem Outfit eine gute Figur: ob pur als Snack, als feines Olivenöl oder auch als Paste.

Mediterran geht auch im Burgenland

Der größte Anteil der Olivenproduktion stammt natürlich aus den Mittelmeerländern, aber seit 2017 werden Oliven auch in Mörbisch am Neusiedler See angebaut (Olivia.bio), welche man auch online ergattern kann. Wussten Sie, dass Oliven zu 65 bis 75 Prozent aus Wasser bestehen? Der Fettanteil liegt zwischen 13 und 25 Prozent mit überwiegend einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren). Oliven zählen zu den Ölfrüchten und liefern vor allem B-Vitamine, Zink und Eisen. Ob grüne oder schwarze Oliven, der Unterschied liegt in der Reifezeit am Baum. Schwarze Oliven bleiben einiges länger am Baum, deshalb sind sie auch weicher und milder im Geschmack. Pikantes Detail am Rande: schwarze Oliven haben mehr Kalorien als grüne.

Schon überlegt wieviel Oliven am Tag gesund sind? Experten zufolge sollen es genau 7 Stück sein - eine Zahl bei der ich persönlich nur schwer aufhören könnte. Von allen geernteten Oliven weltweit, werden circa 90 Prozent zu Öl verarbeitet und nur ca. 10 Prozent als Tafeloliven verwendet. Grund genug die hübschen Früchte auch in neuen Rezepten besser kennenzulernen.

Genussvolle Tapenade

100 g schwarze Oliven

20 g Kapern

1 Knoblauchzehe

1 Handvoll Petersilie

1 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

2 EL Walnüsse

Alle Zutaten im Standmixer zu einer cremigen Paste mixen. Schmeckt am besten auf ein getoastetes Baguette!

Einfaches Olivenbrot (2 Stück)

550 g Weizenmehl

310 ml Wasser

12 g Hefe (frisch)

12 g Salz

90 g Oliven

60 g getrocknete Tomaten

3 Stk. Frühlingszwiebel

Die Oliven halbieren, Tomaten und Frühlingszwiebel in feine Streifen schneiden. Mehl in eine Schüssel sieben. Das Salz und die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen und zum Mehl geben. Jetzt alles gut mit der Hand verkneten (oder mit der Küchenmaschine) und zum glatten Teig verarbeiten. Zum Schluss die Oliven, Tomaten und Frühlingszwiebel beigeben. Nun zu einem Ball formen und in einer bemehlten Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken. An einem warmen Ort ca. eine Stunde gehen lassen. Jetzt den Teig auf einer bemehlten Fläche zu zwei länglichen Broten formen. Nochmal abdecken und 45 Minuten gehen lassen. Nun aufs Blech und im vorgeheizten Backofen erst 5 Minuten bei 230 Grad und dann nochmals 15 Minuten bei 200 Grad backen.

Herzhafte Olivenkekse

Ca. 10 Stück

200 g Dinkelmehl

20 g schwarze Oliven, gehackt (plus ein paar für die Deko)

5 EL Olivenöl

50-60 ml Wasser

1 TL getrockneter Rosmarin

2 g Backpulver

4 g Salz

Mehl, Rosmarin, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermischen. Nun das Öl, Wasser und die gehackten Oliven dazugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Inzwischen den Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Den Teig mit etwas Mehl ausrollen und mit einem Glas oder mit dem Ausstecher Kekse ausstechen. Oliven für die Deko in feine Scheiben schneiden und in die Kekse eindrücken. Kekse für ca. 20 Minuten backen. Perfekt für den Antipasti-Abend mit einem Achterl Rot.