Kaffee - eins der wichtigsten Handelsgüter der Welt. Oder: Kaffee - eins der wichtigsten (Über-)Lebensmittel der Welt. „Der Wein des Orients“ begann seinen Siegeszug im 17. Jahrhundert. In Europa werden jährlich 164 Liter Kaffee pro Kopf getrunken - das sind über 2 Milliarden Tassen weltweit! Was löst das schwarze Elixier in uns aus? Wachmacher? Traditionsmittel? Kultgetränk?

Laut Wissenschaftlern stimuliert uns die schwarze Bohne und treibt uns an – unseren Körper, wie auch unser Gehirn. Bedanken darf man sich hier beim Koffein, welches sofort von unserem Körper aufgenommen wird und schnell seine Wirkung entfaltet. Die gesundheitliche Wirkung von Kaffee ist ambivalent. Einerseits hebt Kaffee unseren Cholesterinspiegel an, andererseits schützt er unsere Leber. Koffein verengt unsere Blutgefäße und macht uns wach. Drei bis vier Tassen Kaffee pro Tag können sich durchaus positiv auf unsere Gesundheit auswirken.

Laut der DGE gilt moderater Kaffeekonsum auch als weitere Flüssigkeitszufuhr, ganz im Gegensatz zu der früheren Annahme, dass Kaffee dehydriert. Ganz ehrlich, wenn dies stimmen würde, dann bin ich überzeugt davon, dass sich meine Kollegen längst in Staub aufgelöst hätten. Apropos Staub. Nachdem wir ja auf unserer ersten Hitzewelle surfen dürfen, möchte ich Ihnen die vielleicht die nachhaltigste Art der Kaffee-Zubereitung ans Herz legen: den „Cold Brew Kaffee“ oder auf gut Deutsch: „kalter Kaffee“. Der Name verrät es schon, gebrüht wird hier nix, Aromen und Koffein werden bei der hitzefreien Zubereitungsart einfach extrahiert.

Ohne Energieaufwand macht dieses Getränk nicht nur wach, sondern wirft auch die Frage auf, ob uns kalter Kaffee auch schöner macht. Das dauert zwar ein wenig länger als der Knopfdruck bei Vollautomaten, aber es zahlt sich aus! Kalt gebrühter Kaffee ist nämlich um einiges magenfreundlicher als normaler Kaffee und auch die Bitterstoffe sind in reduzierter Form zu finden. Auf jeden Fall genug Zeit einplanen, denn je länger der Kaffee zieht, umso mehr an Geschmack! Übrigens: Burgenländisches Kaffee-Handwerk findet man in Oberschützen im Kaffeeland Heinisch. Und das auch noch fair!

„Cold Brew Kaffee“ – oder einfach nur „Koider Kaffee“

Für einen Liter benötigt ihr:

100 Gramm Kaffee (am besten frisch und grob gemahlen)

Einen Handfilter oder eine French Press

1L kaltes Wasser

Krug (bzw. einen zweiten wenn ihr keine French Press habt), Eiswürfel

Den grob gemahlenen Kaffee in einen der Krüge oder die French Press geben. Mit dem Wasser aufgießen und etwas umrühren um den Kaffee zu verteilen. Krug abdecken und bei Raumtemperatur etwa zwölf Stunden ziehen. Am besten über Nacht. Nach den zwölf Stunden filtert ihr das Konzentrat ganz einfach durch einen Handfilter in den zweiten Krug. Mit einer French Press hat man es da etwas leichter: einfach das Sieb herunterdrücken und den kalten Kaffee in einen Krug umfüllen. n klein wenig Flüssigkeit geht während der Ziehzeit verloren, das Kaffeekonzentrat könnt ihr aber ohne Bedenken mit etwas Wasser auffüllen und habt so am Schluss wieder die gewünschte Menge Kaffee.

Den Cold Brew Coffee könnt ihr sofort kalt genießen – mit Eiswürfeln, Milch (-Alternativen), oder eben doch einer Kugel Eis. Das wäre dann der sogenannte „Affogato al caffé“:

Affogato al caffé

Zuerst mal einen Espresso zubereiten. Eine Kugel Vanilleeis in ein Glas geben und mit dem Espresso übergießen. Schnell servieren!