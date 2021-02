Vergangene Woche haben wir uns mit der wichtigsten Mahlzeit des Tages auseinandergesetzt, dem Frühstück. Diese Woche geht’s ans Eingemachte – Lunchtime, Baby! Am einfachsten plant man seine Woche, indem man vorkocht und Mahlzeiten einfriert. In der kalten Jahreszeit eignen sich dafür sehr gut verschiedene Eintöpfe und Currys. Damit Gewürze und sonstige Zutaten gut durchziehen, ist es praktisch diese am Vorabend zu kochen. Wie zum Beispiel der einfache Erbseneintopf, der mit einer kurzen Zubereitungszeit ein leckeres Gericht bietet. Für 4 Portionen benötigt ihr 400 g TK-Erbsen, 1 Zwiebel, 100 g Stangensellerie, 300 g mehlige Kartoffeln, 200 g Karotten, halbe Lauchstange, 1 Liter Gemüsesuppe, 1 TL Senf, 1 EL Weißweinessig, 1 TL Zucker, 2 Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer und Petersilie. Karotten, Kartoffeln und Sellerie in Würfel schneiden, den Lauch in feine Ringe. In einem großen Topf Öl erhitzen und den gewürfelten Zwiebel glasig dünsten. Nun das Gemüse dazu mischen und für ca. 5 Minuten anbraten. Danach mit der Gemüsesuppe aufgießen und die restlichen Zutaten beimengen. Nach einer halben Stunde ist der Eintopf fertiggekocht – Lorbeerblätter raus und mit Petersilie garnieren. Abgerundet wird das gesunde Gericht durch zwei Scheiben Vollkornbrot!

Lust auf Fernöstlich-Köstlich?

Wie wärs mit einem Linsen-Kartoffel-Curry? Die kleinen Körner sind reich an Präbiotika, somit super gesund für unsere Darmflora. Außerdem sind Linsen sättigend und reich an Eiweiß. Mit ungefähr 23 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Linsen, enthalten sie mehr Eiweiß als viele tierische Lebensmittel!

Zutaten für 4 Personen:

200 g rote Linsen, 1 TL Kurkuma, 2 Msp. Cayennepfeffer, 500 g festkochende Kartoffeln, 2 Paradeiser, 2 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, 20 g Ingwer, pflanzliches Öl oder Butterschmalz, 1 TL gem. Koriander, 1/2 Bund frischen Koriander, 1/2 TL Kreuzkümmel, 1-2 TL rote Currypaste (* oder 3 EL wenn selbstgemacht).

Die Linsen gut durchspülen und in einem Topf mit 1 Liter Wasser aufkochen. Salz, Kurkuma und Cayennepfeffer hinzufügen und die Linsen zugedeckt, bei niedriger Temperatur ungefähr 20 Minuten gar köcheln. Danach abgießen und abtropfen lassen.

Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Tomaten kreuzweise einritzen und mit heißem Wasser übergießen, damit sie sich leicht schälen lassen. Dann halbieren, entkernen und in mundgerechte Würfel schneiden. Die Zwiebel ebenfalls schälen und würfeln, sowie den Knoblauch fein hacken. Den Ingwer schälen und fein reiben.

Öl oder Schmalz im Topf zerlassen und die Zwiebel, Knoblauch und den Ingwer anbraten. Nun die Gewürze und die Paste hinzumischen. Kartoffeln und Paradeiser dazugeben, mit 1/4 Liter Wasser aufgießen und aufkochen lassen. Bei schwacher Hitze und zugedeckt circa 15 Minuten garen. Danach die Linsen dazugeben und das Curry weitere 5 Minuten garen lassen. Wenn nötig, dann noch ein wenig Wasser hinzugeben. Mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken und mit dem frischen Koriander garnieren. Dazu passt jede Art von Reis.

Curry Paste selber machen

Die rote Curry Paste können Sie in jedem Supermarkt kaufen, jedoch ist sie auch einfach selbst herzustellen und vor allem frei von Geschmacksverstärkern. Für ein Glas Currypaste benötigen wir:

5 Schalotten (oder 1 große Zwiebel), 50 g Galgant, 50 g Ingwer, 3-6 frische, rote Chilischoten, 5 Knoblauchzehen, 1 Stange Zitronengras, 5 Körner schwarzer Pfeffer, 2 EL Koriandersamen, 1 EL Kardamom, 1 EL Salz, 2 TL Kreuzkümmel, 2 Gewürznelken, 2 Kaffir-Limettenblätter

Chilischoten waschen und in Stücke schneiden. Schalotten schälen und grob würfeln. Ingwer und Galgant schälen und ebenfalls in Würfel schneiden (falls bio, nicht notwendig zu schälen). Knoblauch schälen. Nun alle Zutaten in den Mörser für die Muskelkraft, oder in einen Hochleistungsblender, bis eine Paste entsteht. Die Paste hält 1-2 Wochen im Kühlschrank, vorher mit Pflanzenöl bedecken.

Kichererbsensalat im Glas

Die feschen Hülsenfrüchte sind reich an Ballaststoffen und sättigen dadurch lange. Neben dem hohen Eiweißgehalt sind die Erbsen eine hervorragende Eisen- und Kalziumquelle. Außerdem deckt man mit 150 g Kichererbsen bereits die Hälfte des Tagesbedarfs an Folsäure (wichtig für Neubildung der Zellen) ab!

Dieses Rezept ist easy zu machen und perfekt zum Mitnehmen fürs Büro oder Schule. Egal ob im Plastikgefäß oder Glas, wichtig ist das Schichten der Zutaten. Damit der Salat nicht "gatschig" wird, soll das Dressing als Erstes rein. Danach die bissfesten Zutaten und zum Schluss die weicheren.

Hier die Zutaten für dein Glas:

1 kleine Zwiebel, 1 Handvoll Cherry-Paradeiser, ½ Paprika, 1 Handvoll Gurke, ca. 60 g Schafskäse, 150 g Kichererbsen (fertig aus der Dose oder selbst gekocht), Blatt- oder Feldsalat

Dressing: 2 EL Essig, 2 EL Olivenöl, 1 TL Honig, 1 TL Senf (Dijon passt super gut), 2 EL Wasser, frische Kräuter, Salz und Pfeffer - alle Zutaten gut verrühren und ins Glas gießen.

Das Gemüse, den Käse und den Salat in kleine Stücke schneiden und wie oben erwähnt, ins Gefäß schichten. Vor dem Essen kräftig schütteln. Enjoy!

