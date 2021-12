Klein, aber oho - in den ungeliebten Kohlsprossen steckt viel Gutes!

Entweder man liebt sie oder man hasst sie, ein dazwischen gibt es hier nicht. Zu welchem Team zählen Sie? Ich gehöre definitiv zum Team Kohlsprossen und freue mich, dass es aktuell wieder welche gibt. Ungefähr von Oktober bis März kann man das Gemüse ernten. Leichter Frost macht Kohlsprossen erst so richtig schmackhaft, da sich die im Gemüse enthaltene Stärke in Zucker umwandelt.

Die Röschen haben einen fein-herben Geschmack und sind mega reich an Vitamin C (100 Gramm decken unseren täglichen Bedarf). Neben dem Klassiker sind Kohlsprossen aber auch vollgepackt mit Vitamin K, Zink, Eisen oder Folsäure. Zudem sind die grünen Vitamin-C-Bomben auch noch sehr ballaststoffreich und nebenbei ein guter Lieferant für pflanzliches Eiweiß.

Kohlsprossen - der grüne Teamplayer

Kohlsprossen sollen auch eine positive Wirkung auf den Entgiftungsstoffwechsel und das Immunsystem haben, somit definitiv ein geniales Wintergemüse. Außerdem haben Forscher der Uni Wien herausgefunden, dass das grüne Gemüse als Beilage zellschädigende, krebserregende Stoffe in stark gebratenem oder gegrilltem Fleisch unschädlich machen kann. Das nenn ich einen starken Teamplayer!

Bei der Zubereitung von Kohlsprossen sei noch gesagt, dass die grünen Kugeln gute Gewürze lieben - besonders Muskat und Pfeffer. Wer die leichte Bitterkeit der Kohlsprossen reduzieren möchte, kombiniert sie am besten mit etwas Süßem. Wie wäre es beispielsweise mit karamellisierten Maronis oder Ahornsirup und Mandeln?

Raffinierte Gerichte mit hohem Wohlfühlfaktor finden Sie hier:

Kohlsprossen-Curry

30 g frischer Ingwer (geschält und gewürfelt)

1 Zwiebel (gewürfelt)

300 g Kohlsprossen

2 Süßkartoffeln (ca. 400g)

1 EL Butter

1,5 TL Currypulver

200 ml Kokosmilch

200 ml Gemüsesuppe

Salz

Saft einer Bio-Zitrone

Granatapfelkerne

Kohlsprossen putzen: die äußeren Blätter entfernen, Strunk dünn abschneiden und waschen. Röschen je nach Größe halbieren oder vierteln. Süßkartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden.

Butter in einem Topf erhitzen und Ingwer und Zwiebel darin ca. 2 Minuten andünsten. Kohlsprossen und Süßkartoffeln zugeben, weitere 4 Minuten dünsten. Dann das Currypulver dazugeben und kurz rösten, immer wieder umrühren. Mit Kokosmilch und Suppe ablöschen. Alles aufkochen und bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln lassen.

Das Curry mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Das Curry auf Teller geben und mit den Granatapfelkernen bestreut servieren.

Warmer Kohlsprossen-Räuchertofusalat

300 g Kohlsprossen

150 g geräucherten Tofu

2 EL Chiliflocken (optional: Paprikapulver)

6 EL Öl

1 Schuss Apfelessig

2 EL Sojasauce

1 kleiner roter Zwiebel

Salz, Pfeffer

Kohlsprossen in viel Wasser 15 Minuten gar kochen.Tofu in kleine Würfel schneiden und mit klein gehackter Zwiebel in Öl anbraten. Die knusprig gebratenen Stücke mit Sojasauce ablöschen und sie kurz einkochen lassen. Die Chiliflocken und Essig dazugeben. Die Tofu-Chilimischung zu den abgetropften Kohlsprossen geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Penne mit Kohlsprossen

1 Zwiebel (fein gewürfelt)

300 g Kohlsprossen

2 TL zerlassene Butter

2 EL Zitronensaft

100 ml Gemüsesuppe

200 g Penne (oder Nudeln nach Wahl)

150 g Creme Vega

Prise Zucker

Zitronensaft einer halben Zitrone

1/2 TL Bio-Zitronenschale gerieben

Salz, Pfeffer

Kohlsprossen putzen und halbieren. Zwiebeln in der zerlassenen Butter andünsten. 2-3 Esslöffel Zitronensaft und die Gemüsesuppe dazu gießen und bei niedriger Hitze 5 Minuten köcheln lassen.

Inzwischen die Nudeln gleich zusammen mit den Kohlsprossen in kochendem Salzwasser nach (Nudel-)Packungsanweisung garen. Crème Vega in die Sauce rühren, dabei nicht mehr kochen lassen. Sauce mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Nudeln und Kohlsprossen untermischen. Mit abgeriebener Zitronenschale bestreuen und wer mag mit Schnittlauch garnieren.