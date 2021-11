Planet Paprika - bunt, würzig und gesund!

Geht schon, wer kennt das Lied vom Planeten Paprika? Dort sollen die Paprika besonders hübsch und sogar erotisch sein. Ok, ok, zurück auf die Erde. Hier hat es der Paprika im Jahr 2016 sogar zum Gemüse des Jahres geschafft. Rot, grün, gelb und orange - die Farbvielfalt steht für den Reifegrad und meines Wissens - bitte korrigieren Sie mich - ist der rote Paprika geschmackstechnisch am beliebtesten. Grüne Paprika ist eine unreife Paprika, die bunten Paprika sind hingegen bereits reif. Das erklärt auch den süßeren Geschmack beispielsweise von der roten Paprika.

Gewürz oder Gemüse - das Nachtschattengewächs ist eng verwandt mit Kartoffeln und Paradeisern und ist in unseren Küchen, egal in welcher Form, nicht mehr wegzudenken. Früher gab es tatsächlich nur scharfen Paprika und erst in den 1950er Jahren wurden in Ungarn die ersten süßen Paprika gezüchtet. Die Schärfe im Paprika kommt vom sogenannten „Capsaicin“, welches vor allem in den Samen und in den Trennwänden vorkommt. Die Züchtungen aus Ungarn enthalten fast gar kein Capsaicin.

Paprika zählt zu den sehr gesunden Gemüsesorten

Neben der Schärfe besitzt das Gemüse große Mengen an Kalium, Magnesium, Zink und Kalzium. Außerdem ist Paprika reich an Vitaminen wie A und C. In roten Paprika ist der Vitamin C-Gehalt im Vergleich zu seinen bunten Kollegen besonders hoch. Bei 100 Gramm grünen Paprika sind circa 140 mg Vitamin C enthalten, bei der roten sind es etwa 400 mg! Somit zählt das Gemüse zu den Vitamin C-reichsten Nahrungsmitteln. Neben Vitaminen und Mineralstoffen besitzen Paprika eine antioxidative Wirkung und reduzieren somit das Risiko für verschiedene Krankheiten. Paprika gehört jedoch auch zu den Gemüsesorten die am meisten mit Pestiziden belastet sind, somit lohnt sich der Griff zu Bio Paprika!

Gefüllte Paprika für 4 Personen

Füllung:

4 Paprika

200 g roter Reis

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

250 g Champignons, gewürfelt

1 Karotte, gewürfelt

4 EL Butter

4 EL Dinkelmehl

250 ml Rama pflanzlich

150 ml Gemüsesuppe

1 TL Muskat

1/4 TL Zimt

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Koriander

1/2 TL Paprikapulver

Saft einer Zitrone

Salz und Pfeffer, optional Chili

Für die Tomatensauce:

1 Zwiebel, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

5 EL Ajvar

1 TL Chiliflocken

400 g stückige Tomaten

Salz, Pfeffer, Zucker

Öl

Als erstes den Reis nach Packungsanleitung kochen. Paprika halbieren und entkernen. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und zuerst die Zwiebel anschwitzen, bis sie glasig ist. Knoblauch dazugeben und weitere 1-2 Minuten anschwitzen. Nun die gewürfelten Karotten und Champignons dazugeben und für ca. 5 Minuten anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.

In einem Topf die Butter schmelzen lassen und das Mehl einrühren. Die Gemüsesuppe langsam dazu gießen und gut verrühren. Pflanzliche Rama einrühren und mit Muskat, Zimt, Kreuzkümmel, Koriander und Paprikapulver würzen. Dann salzen, pfeffern und mit Zitronensaft abschmecken.

Nun die Sauce, das Pfannengemüse und den Reis in einer Schüssel vermischen, nochmal abschmecken und die Füllung in die Paprikaschoten geben.

Für die Tomatensauce Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne erhitzen bis alles schön glasig ist. Ajvar und Chili dazugeben und gut umrühren. Dann die stückigen Tomaten hinzugeben und mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen.

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Tomatensauce in eine Auflaufform geben und die gefüllte Paprika darin platzieren. Für ca. 30 Minuten in den Backofen geben, bis die Paprika schon weich sind. Mit frischer Petersilie garnieren und Yummy!

Tipp: wer kein Pilzfreund ist nimmt einfach Zucchini oder ein anderes Gemüse ;)

