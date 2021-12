Sag zum Abschied leise Servus! Eine Serie geht zu Ende

Ja, liebe Leser, es ist soweit - ein Jahr ist um und Sali zieht weiter. Zeit um Danke zu sagen. Danke fürs Lesen. Danke für euer Feedback und eure Leserbriefe! In 52 Wochen haben wir so einige Themen beleuchtet und wenn nur ein Bruchteil davon „hängen“ bleibt, erfreut es Ihre Gesundheit und unsere Umwelt.

„Du bist was du isst“ - ein Sager den jeder kennt. Sind wir denn das, was wir essen? Ein Mensch, der regelmäßig Bewegung macht, wird Sportler genannt. Was sind wir, wenn wir täglich frische und gesunde Lebensmittel auf unseren Tellern haben? Was wir essen, beeinflusst ganz wesentlich unser Wohlbefinden. Doch wie müssen wir uns ernähren, um davon zu profitieren?

Küche statt Apotheke - jedes Essen eine Entscheidung

Ob wir gesund bleiben oder krank werden, kann sehr wohl von unserem Essverhalten abhängig sein. In Österreich ist jeder zweite übergewichtig und Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen bei Frauen über 65 Jahren und bei Männern über 45 Jahren die Haupttodesursache dar. Und genau hier können wir selbst so viel mit unserer Ernährung lenken! Sie ist der wichtigste äußere, beeinflussbare Faktor bei den Risikofaktoren für Herzerkrankungen oder auch Krebs. Unsere typische Ernährung enthält zu viele Kalorien, ist arm an Ballaststoffen und zu fettreich.

Essen Sie viel Obst (vor allem Beeren), essen Sie viel Gemüse - vor allem dunkelgrünes Gemüse! Greifen Sie zu Vollkorn, guten Fetten (die man in Nüssen, pflanzlichen Ölen und Samen findet). Feiern Sie Hülsenfrüchte und trinken Sie viel Wasser. Gehen Sie raus und bewegen sich an der frischen Luft. Aber vergessen Sie nicht zu genießen - denn nur der, der genießt, dem gehört die Welt!

Alles Liebe, Ihre Sali!