Als Zucker noch Luxus war

Das Burgenland ist berühmt für seine vielen Süßspeisen und doch war Zucker für die meisten Burgenländer über lange Zeit Mangelware. Zucker konnte im Gegensatz zu den meisten anderen Lebensmitteln nicht selbst hergestellt werden – und Bargeld hatten die meistern Bauernfamilien kaum. Gesüßt wurde daher jahrhundertelang sehr sparsam und wenn, dann eher mit Honig oder Powidl.

Vor allem der Powidl war sehr beliebt, weil er aus nichts als Zwetschken hergestellt wird, die in jedem Hausgarten wuchsen. Die Früchte wurden über viele Stunden und unter ständigem Rühren zu einem dicken, süßen Mus eingekocht. Süßspeisen waren dementsprechend stets nur für besondere Feste und Feiertage reserviert. Vor Hochzeiten kamen alle Frauen eines Dorfs zusammen und buken gemeinsam über mehrere Tage die berühmten burgenländischen Hochzeitsbäckereien.

Der Zuckermangel änderte sich auch nicht als 1850 in Hirm die erste Rübenzuckerfabrik der Monarchie eröffnet wurde. Das Geschäft lief so gut, dass wenige Jahre später eine zweite Fabrik in Siegendorf eröffnet wurde. Mit dem Aufstieg des Rübenzuckers begann der Preisverfall des einstigen Luxusguts Zucker – bis sich ab Mitte des 20. Jahrhunderts auch burgenländische Bauern so viel Zucker leisten konnten, wie sie wollten. An der Tradition und Wertschätzung von süßen Mehlspeisen wie der Hochzeitbäckerei hat das natürlich nichts geändert.