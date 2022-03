Burgenländische Bohnenrezepte

Man könnte leicht ein eigenes Buch füllen mit all den burgenländischen Bohnenrezepten – vom klassischen Bohnensterz über die Rostbratlbohnen (eine Art Bohnengulasch mit Paprika), Bohnenritschert (eingebrannte Bohnen) bis zum gebackenen Bohnenstrudel oder zum „Baoschoadl“, einem aus gebratenen Fisolen mit Speck, Zwiebeln, Knoblauch und jeder Menge Pfeffer zubereiteten Gericht. Wegen ihrer Liebe zu Bohnen wurden die deutschen Bauern in Sopron von den Ungarn mitunter „poncichter“, Bohnenzüchter, genannt.

Heute noch trägt ein Stadtteil von Sopron diesen Namen. Diese Speisenvielfalt bezeugt, wie wichtig die Bohne einst hier war, und zwar nicht nur in der Fastenzeit. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass sie über Jahrhunderte das Überleben der Burgenländer sicherte. Sie war die wichtigste Eiweißquelle der meisten Menschen, in einer Zeit, in der Fleisch eine Besonderheit war. Mindestens zweimal die Woche, erinnern sich die alten Leute noch, kamen in ihrer Kindheit Bohnen auf den Tisch.

In den Weinbaugebieten waren Bohnen oft ein Teil der Weinbau-Mischkultur, ganz ähnlich wie Pfirsiche oder Kirschen. Die weiße Bohne ist immer noch die Bohne der Wahl für die vielen burgenländischen Bohnenspezialitäten. Wenn zum Beispiel Frau Rüssel aus Purbach ihren legendären Bohnenstrudel macht, besteht sie auf diese Spezialität. Das Rezept dafür finden Sie in dem Buch „Wie schmeckt das Burgenland?“

