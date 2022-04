Burgenländische Speisetaubenzucht

Werbung

Es ist schwer vorstellbar, aber die Taube war einst ein Arme-Leute-Essen. Dort, wo Korn angebaut wurde (Kukuruz, Weizen oder Hirse) stand meist ein Taubenkobel am Hof. In nur vier Wochen erreichen sie ihr Schlachtgewicht. Und weil sie gerade erst flügge geworden sind, also ihre Flügel noch kaum benutzt haben, ist ihr Fleisch umwerfend zart. Ein glückliches Taubenpaar schafft es, bis zu 16 Taubenjunge pro Jahr aufzuziehen – ein Traum in einer Zeit, in der Fleisch Luxus war. Tauben dürften die ersten Vögel überhaupt gewesen sein, die vom Menschen domestiziert wurden.

Die Speisetauben gehören zur selben Taubenart wie die Stadttauben, den Felsentauben (Columba livia). Warum die Taube fast komplett aus dem Burgenland verschwunden ist, ist schwer nachvollziehbar, gehört sie doch zum schmackhaftesten Geflügel und wird bevorzugt in der Spitzengastronomie serviert. Gerhard Methlagl will das ändern: Der gebürtige Vorarlberger hat mit der Taubenzucht für Schönheitswettbewerbe begonnen, die weniger schönen Tiere hat er selbst verspeist. Seit ein paar Jahren hat er sich in Deutsch Tschantschendorf im Südburgenland auf die Speisetaubenzucht spezialisiert.

Spitzenköche wie Heinz Reitbauer vom Steirereck oder Alain Weisgerber vom Taubenkobel in Schützen reißen sich um die artgerecht gehaltenen heimischen Tiere. Im Buch „Wie schmeckt das Burgenland?“ findet sich ein köstliches Rezept, um sich in die Taube zu verlieben. Auf den Geschmack gekommen? Die BVZ verlost das neue Kochbuch von Max Stiegl „Wie schmeckt das Burgenland?“. Einsendungen mit Kennwort „Max Stiegl“ an http://gewinnspiel@bvz.at.