Charakteristischer Buchweizen

Seinem Namen zum Trotz hat der Buchweizen mit Weizen nicht viel zu tun. Er ist noch nicht einmal ein Getreide, sondern gehört zur Familie der Knöterichgewächse und ist damit ein Verwandter des Sauerampfers und des Rhabarbers. Dass er trotzdem als Weizen bezeichnet wird, liegt daran, dass er kleine, getreideartige Samenkapseln bildet, die sich zu einem groben, dunklen Mehl mahlen lassen. Im Burgenland wird es „Hoan-“ oder „Haadenmehl“ (Heidenmehl) genannt – angeblich deshalb, weil der Buchweizen mit den „Ungläubigen“ aus dem Osten ins Burgenland gekommen sein soll.

Buchweizenmehl enthält kein Gluten und ist zum Brotbacken wenig geeignet, hat aber einen charakteristischen, ausgeprägten Geschmack, der ein wenig an Nüsse erinnert. Im Burgenland wurde er für Knödel, Nigl und, am wichtigsten, für Sterze verwendet. Buchweizen wurde als Zweitfrucht nach der Roggenernte ausgesät und im Herbst geerntet, nachdem seine schönen blassrosa Blüten ausgereift waren. Die Halme wurden geschnitten, zu charakteristischenBündeln gebunden und gedroschen. Im Gegensatz zum Roggen oder Weizen war er nicht zehentpflichtig, es musste also nichts an Grundherren oder die Kirche abgeliefert werden. Während das echte Getreide verkauft wurde, aßen die Bauern den Buchweizen selbst.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist er aus dem Burgenland fast verschwunden, in den vergangenen Jahren aber sind die Nachfrage und das Interesse an seinem charakteristischen Geschmack wieder gestiegen.