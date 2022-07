Das Burgenland und der Wein

Werbung

Über das Burgenland und den Wein könnte man viele Bücher schreiben. Archäologische Funde (Weintraubenkerne in Gräbern) legen nahe, dass es hier bereits um 1.000 vor Christus Wein gegeben hat. Spätestens die Römer pflanzten ihn im großen Stil an – in Winden etwa wurde eine Steinpresse aus dem ersten oder zweiten Jahrhundert gefunden. Karl der Große unterschied Rebsorten in gute (die fränkischen) und schlechte (die hunnischen), woher sich der Name „Blaufränkisch“ ableitet.

Seit 1526 werden am Neusiedler See Botrytis-Weine gemacht, seit 1617 Ausbruchweine (beides Süßweine). Später kamen noch Spezialitäten dazu wie der Eiswein (geerntet bei mindestens minus acht Grad, sodass beim Pressen nur der Zucker aus den Trauben rinnt, nicht das gefrorene Wasser) oder der Schilfwein (aus Trauben, die auf Schilfmatten trocknen). Zwischen den Stöcken standen einst stets einige Tafeltrauben – „Gutedel“ war die beliebteste Sorte, die wie das meiste burgenländische Obst auf dem Wiener Naschmarkt verkauft wurde.

Kenner bevorzugten zum Essen den Grünen Veltliner. Einige Trauben wurden für den Eigenbedarf aufgehoben: Je zwei (ein „Parl“) wurden zusammengebunden und an einem luftig-kühlen Ort aufgehängt. So trockneten sie langsam, hielten bis Weihnachten und galten als Delikatesse. Frisch verkocht wurden sie kaum – mit einer Ausnahme: im burgenländischen „Weinbastrudel“. Im Buch „Wie schmeckt das Burgenland?“ steht ein klassisches Rezept

