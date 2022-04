Werbung

Das Huhn im Allgemeinen und das Backhendl im Besonderen ist ein Symbol für den wachsenden Wohlstand und die stark veränderte Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Lange Zeit war Huhn das teuerste Fleisch auf den Speisekarten und für arme Leute kaum erschwinglich: Zu langsam setzte es (vor allem wenig) Fleisch an, um sich als Alltagsspeisetier zu lohnen. Das nördliche Burgenland war über lange Zeit ein Zentrum der Geflügelzucht. Die alten Legehennen wurden als Suppenhuhn verkocht. Junge Brathühner gab es nur an Feiertagen. Nach dem Krieg änderte sich das, zuerst auf dem Land, wo die Bauern es sich leisten konnten, einige Hühner zu mästen und regelmäßig selbst zu essen: Burgenländer um die 60 dürften sich gern an die Majoranhendln, Paprikahendln oder Reishendln ihrer Kindheit erinnern. Mit der Massentierhaltung und neuen Hühnerzüchtungen wurde das Huhn innerhalb weniger Jahrzehnte zum meistgeschundenen Nutztier und sein Fleisch zum billigsten im Kühlregal. Das Backhendl, einst Festtagsbraten und Symbol von Reichtum und Überfluss, wurde zum Tiefkühlbilligprodukt. Aktuell geht der Trend wieder in eine andere Richtung: Langsam gewachsene Hühner aus Freilandhaltung sind höchst gefragt und dürfen auch was kosten. Wie alle Tiere wurde auch das Huhn im Burgenland komplett verwertet: im Buch „Wie schmeckt das Burgenland?“ findet sich deshalb ein Rezept für jüdische Hühnerleberpastete.

