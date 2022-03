Der anspruchsvolle Majoran

Werbung

Kaum etwas prägt den Geschmack des Burgenlands so sehr wie der Majoran. Sein unverwechselbares, ein wenig mediterranes Aroma würzt alles von Brat-, Leber-, Blut- oder Presswürsten bis hin zu Suppen, geschmorten Hühnern, Knödeln und Bohnen.

Neusiedl am See war einst der einzige Ort in Österreich, wo Majoran angebaut wurde. Auf den sogenannten Salatgründen im Schwemmland des Neusiedler Sees waren die Bedingungen für ihn ideal. Majoran ist nämlich ein anspruchsvolles Kraut. Er will es ständig feucht haben, gleichzeitig aber reichlich von der Sonne beschienen werden, und weil er erst nach sechs bis acht Wochen zart keimt, braucht es viel Geduld beim Unkrautjäten. Zu tief darf man ihn nicht säen, sonst schafft er es nicht aus der Erde, zu weit oben dürfen die Samen aber auch nicht liegen, sonst werden sie vom Wind verblasen oder von Vögeln gefressen.

Der Majoran wurde im Frühling zwischen den Häupteln ausgesät und im August geerntet – oder „g’rafft“, wie das beim Majoran hieß. Danach wurde er gebündelt zum Trocknen auf dem Boden ausgebreitet, mit den Füßen getreten und schließlich gesiebt.

Der Großteil der Ernte wurde von Händlern aus der Nachbargemeinde Parndorf aufgekauft. Diese zogen mit Säcken getrockneten Majorans durch die Dörfer und Wirtshäuser – bis in die Steiermark und nach Wien. Verkauft wurde der Neusiedler Majoran nicht nach Gewicht, sondern nach Hohlmaß.

