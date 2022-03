Die Fische im Neusiedlersee

Es ist anzunehmen, dass im Neusiedlersee immer schon gefischt wurde, mit Sicherheit belegt ist die Seefischerei seit Mitte des 17. Jahrhunderts.

Kulinarisch interessant sind vor allem vier Arten: der Zander, ein Raubfisch mit magerem Fleisch und mildem Geschmack, der Karpfen, der üppigste Fisch des Süßwassers, der Hecht mit seinem köstlichen Aroma und den schwierigen Gräten sowie der riesige Wels (bis zu 80 kg!) mit seinem schön marmorierten, geschmacksintensiven Fleisch. Erst, als mit steigendem Wohlstand die Nachfrage nach Seefisch im 20. Jahrhundert größer wurde, kamen findige Fischer auf die Idee, junge Aale im See auszusetzen.

1990, auf dem Höchststand der Aalfischerei, wurden 4,4 Millionen Jungaale pro Jahr ausgesetzt und pro Jahr bis zu 160 Tonnen Aal gefangen. Weil der Aal auch ein Räuber ist, führte seine Ansiedlung zu einem rasanten Rückgang oder Verschwinden der autochthonen Fischbestände. Als Teile des Sees 1992 zum Nationalpark erklärt wurden, lautete eine der Auflagen, dass keine neuen Aale mehr ausgesetzt werden dürfen.

In der burgenländischen Alltagsküche dürfte der Fisch historisch kaum eine Rolle gespielt haben. Er war so gut wie ausschließlich den Reichen und Adeligen vorbehalten. Heute ist das glücklicherweise anders. Probieren Sie zum Beispiel in der Fastenzeit eine klassische burgenländische Halászlé mit Neusiedlerseefisch. Ein Rezept dafür findet sich im Buch „Wie schmeckt das Burgenland“.

Auf den Geschmack gekommen? Die BVZ verlost das neue Kochbuch von Max Stiegl „Wie schmeckt das Burgenland?“.

Einsendungen mit Kennwort „Max Stiegl“ an gewinnspiel@bvz.at.