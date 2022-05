„Die Kuh des kleinen Mannes“

Werbung

Dass wir heute so viele Köstlichkeiten aus dem Nordburgenland kennen, ist auch Verdienst der Schafe. Als nach den napoleonischen Kriegen die Nachfrage nach Wolle stark gestiegen war, legten sich hier die Großgrundbesitzer große Schafherden zu. Die Tiere machten es möglich, aus der Puszta Kapital zu schlagen, und düngten dabei den Boden. Die Schafherden verschwanden, als die Eisenbahnverbindung Wien–Budapest in den 1850er-Jahren fertiggestellt worden war.

Die Bahn machte es möglich, frische Milch aus dem Nordburgenland nach Wien zu bringen, das damals ein explosionsartiges Bevölkerungswachstum erlebte. Die Großgrundbesitzer stiegen von Wolle auf die lukrativere Milchwirtschaft um. Das Schaf galt fortan als „Kuh des kleinen Mannes“. Heute sind die Schafe zurück in der Puszta: Familie Hautzinger hält in Tadten über 600 Schafe, aus deren Milch sie Käse und Topfen macht und deren Fleisch zu Würsten wird; Bauern wie Michael Andert halten ungarische Zackelschafe; und engagierte Weinbauern wie die Triebaumers aus Rust setzen Schafe im Weingarten ein – sie sollen beim Grünschnitt helfen. Rezepte für Schaffleisch sind im Burgenland kaum überliefert, aus ihrer Milch wurde aber mancherorts Käse gemacht: So genoss der Brimsen aus Potzneusiedl einen hervorragenden Ruf – jener Schaffrischkäse, der für echten Liptauer unerlässlich ist. Im Buch „Wie schmeckt das Burgenland?“ steht ein traditionelles Rezept mit Schafstopfen.

