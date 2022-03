Die schmackhafte Halmrübe

Wer einst im Jänner Gemüse essen wollte, der kam an der Halmrübe nicht vorbei. Halm- oder Stoppelrüben verdanken ihren Namen dem Zeitpunkt ihrer Aussaat: sie wird im August auf den Feldern ausgebracht, auf denen gerade das Getreide geerntet wurde und wo nur noch Halme oder Stoppel übrig sind. In der schlechten alten Zeit war sie überlebensnotwendig: Dank ihr konnten arme Bauern, die das meiste Getreide verkaufen oder an die Gutsherren abliefern mussten, ein wenig mehr aus ihrem Land herausholen. Halmrüben reifen zwar schon im Oktober und November können aber problemlos bis in den Februar auf dem Acker gelassen und bei Bedarf aus der Erde geholt werden. Roh schmecken sie ein wenig bitter und leicht scharf, ähnlich wie ein grober weißer Rettich. Sie wurden meist gekocht gegessen, etwa „einbrennt“ als „Zuspeis“, oder wie Kraut eingelegt und milchsauer vergoren.

Wurden die Rüben im Keller gelagert, trieben sie im späten Winter noch einmal gelbgrüne Blätter aus, die „Ruabnkei“: Diese wurden geschnitten, gekocht und mit Schmalz, Zuber und Kernöl mariniert als sogenannter „Kroarl-Salat“ verspeist. In vielen Gegenden des Burgenland werden sie immer noch gern angebaut. Weil sie unkompliziert sind und einfach gut schmecken.

Im Buch „Wie schmeckt das Burgenland finden Interessierte ein Rezept für eine uralte Halmrübenspezialität der Burgenlandkroaten: Ripnjaki, Halmrübensrudel.