Frisch geschlagenes Kürbiskernöl

Die Steirer mögen besser im Vermarkten sein, aber im Süd- und Mittelburgenland hat das Kürbiskernöl mindestens genauso viel Tradition – die älteste „Ölkuh“ steht immerhin im Landwirtschaftsmuseum St. Michael im Südburgenland.

Ölkuh – so nennt man jenes traditionelle Gerät, auf dem einst Öl „geschlagen“ (nicht gepresst) wurde: Die Kerne wurden erst geröstet, geschrotet und dann in einem Holzblock mit Loch mit einem Holzstößel und Hammer geschlagen, sodass das Öl austrat.

Bis heute wird an kleinen Ölmühlen im Burgenland per Aushang bekanntgegeben, wann der nächste „Lohnschlag“ stattfindet, wann die Bauern ihre Kerne vorbei bringen und gegen Geld schlagen lassen können.

Kürbiskernöl wurde und wird nämlich nicht nur einmal jährlich geschlagen, sondern das ganze Jahr über: Weil sich die Kerne gut lagern lassen, das Öl aber nicht, wurde stets nur so viel geschlagen, wie in kurzer Zeit verbraucht werden kann.

Die klassische burgenländische Sorte für das Öl ist der Gleisdorfer Ölkürbis, der widerstandsfähig gegen jegliche Art von Witterung ist. Die reifen Kürbisse wurden auf dem Feld in zwei Hälften geschlagen, die Kerne herausgenommen und die Kürbisse entweder als Dünger wieder in die Erde gepflügt oder an die Kühe und Schweine verfüttert. Die Kerne wurden zunächst in der Herbstsonne und schließlich auf dem Dachboden oder im Stadel getrocknet und gelagert.

