Geschichte der Streuobstwiesen

Das Südburgenland war immer schon ein Obstland – neben Äpfeln fanden sich stets auch Mostbirnen in den Gärten. Das Obst half den Bauern einst bei der Selbstversorgung: Es wurde frisch gegessen, zu Most und Essig vergoren, zu Marmelade verkocht oder getrocknet. Weil Zucker rar und teuer war, wurden Bäckereien mit Dörrobst gesüßt. Die besonders schönen Früchte wurden in Fässer gepackt und in die großen Städte verkauft. Traditionell wurde Obst auf Streuobstwiesen angebaut, die hinter den Häusern oder am Ortsrand angelegt wurden. Hier wachsen die Sorten durcheinander – die Mischkultur schützt die Bäume vor Schädlingen. Erst in den 1970-er Jahren setzten sich sortenreine Plantagen durch – die Streuobstwiesen werden seither immer seltener.

Brigitte Gerger kümmert sich mit dem Verein Wieseninitiative um den Erhalt alter Streuobstwiesen. Rund ein Viertel der Wiesen, schätzt sie, sind heute noch erhalten. Zwar kommt es noch nicht zu einer Verbreitung der Wiesen, Gerger und ihr Verein haben es aber geschafft, deren Rückgang zu bremsen.

Unter den Bäumen können Schafe und Ziegen weiden und Hühner picken. Weil die Bäume nur wenig geschnitten werden und prächtige Kronen entwickeln, ist deren Kultur weniger arbeitsintensiv. Geschmack und Erträge sind sehr gut, die Früchte allerdings optisch nicht so makellos wie jene aus modernen Monokulturen – frisch gegessen werden und wurden sie eher nicht, sie sind aber wunderbar geeignet, um verarbeitet zu werden, etwa zu Kletzenbrot.

