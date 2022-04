Kirschen vom Leithaberg

Werbung

Im frühen Frühling stehen die Kirschbäume des Leithabergs in voller Blüte. Ihre Pracht war aber nicht der Grund, weswegen einst jeder Weinbauer des Leithabergs Kirschen zwischen seinen Reben pflanzte: Kirschen ließen sich gut verkaufen und verhalfen Selbstversorgerfamilien zum ersten Geld nach einem harten Winter. Während der Erntezeit zogen täglich fahrende Kirschhändler durch die Dörfer, um Kirschen für die Wiener Märkte zu kaufen.

Die Händler zahlten um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts einen Schilling für ein Kilo Kirschen. Wer fleißig war, konnte bis zu 100 Schilling am Tag verdienen – ungefähr das Dreifache des sonst üblichen Tageslohns. Bereits um vier Uhr in der Früh standen die Ernter daher auf ihren Leitern.

Die Hänge des Leithagebirges bieten der Kirsche perfekte Bedingungen. Von der Purbäcker Spätbraunen bis zur Joiser schwarzen Einsiedekirsche – acht verschiedene Sorten gedeihen zwischen Jois und Donnerskirchen.

Wie die Namen schon andeuten, sind die Früchte der alten Bäume meist braun oder schwarz, nicht leuchtend rot, wie heutige Konsumenten ihre Kirsche erwarten. Sie sind etwas weicher in der Konsistenz, dafür ausgesprochen süß und aromatisch – und im Gegensatz zu roten Sorten sind sie außerdem so gut wie wurmfrei. Ein Rezept für eine klassische Kirschspezialität – Griesschmarrn mit Kompott – steht im Buch „Wie schmeckt das Burgenand?“.

