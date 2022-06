Kraut könnte eigenes Kochbuch füllen

Werbung

s ist kaum zu überschätzen, wie wichtig das Kraut immer schon im Burgenland war. Kein Acker, kein Gemüsegarten, auf und in dem nicht ein paar Krautköpfe wuchsen, und keine Bauernfamilie, die nicht mindestens ein Fass mit eingelegtem Sauerkraut für den Winter hortete. Das liegt einerseits daran, dass Kraut mit seinen vielen zart-scharfen Senfölen, seinem Zucker, der so herrlich karamellisiert, wenn man es brät, oder seiner würzig-sauren Note, wenn es milchsauer vergoren wird, ganz köstlich schmeckt.

Andererseits wächst es fast immer und überall, ist sowohl frisch als auch vergoren sehr lange haltbar, und enthält jede Menge guter Dinge, die wir zum Leben brauchen wie etwa einen sehr hohen Vitamin-C-Gehalt. Mit burgenländischen Krautrezepten allein ließe sich ein eigenes Buch füllen. Kraut wurde eingebrannt, „braungebraten“, in Strudel oder Fosn (eine Art urburgenländische Golatsche aus Brotteigresten) gefüllt, als Salat, Suppe, Paradeiskraut oder Krautfleckerl gegessen. Kraut war und ist nicht nur fixer Bestandteil eines jeden Sautanzes, im Südburgenland wurde zu Weihnachten das Christkraut gegessen, das für Glück, Segen und ausreichend Nahrung im kommenden Jahr sorgen sollte.

Und in manchen Ortschaften durfte der Hochzeitstanz erst beginnen, nachdem das Kraut aufgetragen war. Ganz so essenziell ist es heute nicht mehr – es gehört aber immer noch zu den beliebtesten Zutaten der burgenländischen Küche.

