Wenn die Tage kalt und dunkel sind, ist das eine wunderbare Gelegenheit, sich alter burgenländischer Spezialitäten zu besinnen, die ein wenig aufwendiger in der Herstellung sind – etwa der Breinwurst. Sie ist ein kulinarisches Denkmal an die Bäuerliche Kunst, wirklich alles vom Tier zu verwerten – obwohl sie in traditioneller Machart kaum Fleisch enthielt.

Sie bestand einst fast ausschließlich aus gekochter Hirse, Buchweizen und/oder Rollgerste, dem sogenannten Brein. Das Getreide wurde am Schlachttag in jener Suppe eingeweiht und gekocht, in der zuvor der Kopf. Füße, Schwarten und Würste gegart wurden oder der Speck überbrüht wurde, und dann per Wurstspritze in die Därme gefüllt. Der aromatische, kräftige Sud durfte schließlich nicht verloren gehen.

Wenn etwas Fleisch den Weg in die Breinwurst fand, dann waren es jene Stücke, die nach dem Auskochen von den Knochen gelöst wurden, oder ein wenig faschierte Lunge, geschabte Milz oder andere Innereien. Gewürzt wurden sie mit Salz, Pfeffer und Majoran. Die fertigen Würste wurden überbrüht und dann gebraten und mit Sauerkraut genossen.

Im Südburgenland wird die Breinwurst immer noch geschätzt und in vielen Haushalten zumindest einmal im Jahr selbst gemacht. Die Rezeptur hat sich allerdings ein wenig geändert: Mittlerweile wird mehr Fleisch für di Wurst verarbeitet, und auch edle Wurstteile wie Kopffleisch und Schulter werden heute verwendet.