Milch und Kuh im Burgenland

Werbung

Das Nordburgenland war einst ein ausgesprochenes Milchland: Als die Eisenbahnlinie Wien-Budapest in den 1850er Jahren eröffnet wurde, war es möglich, Frischmilch von hier in die Großstadt Wien zu liefern, die örtlichen Großgrundbesitzer tauschten ihre Schafherden gegen Kühe. Bis in die 1950er war die Gegend einer der wichtigsten Milchlieferanten Wiens. Auch in anderen Teilen des Landes gehörte die Kuh zur Grundausstattung eines burgenländischen Bauernhofs.

Die Milch wurde nicht verkauft, sondern diente dem Eigenbedarf: Sie wurde frisch getrunken (etwa als Teil des Abendessens als „ticki Mülli“, saure dicke Milch, zu gebratenen Erdäpfeln), zum Butterschlagen verwendet oder man ließ sie sauer werden, um Topfen zu machen. Der wurde wiederum in saure und süße Strudel gepackt, für deren Herstellung die „Heanzen“ (deutschsprachige Bewohner des südlichen und mittleren Burgenlands) in der Monarchie berühmt waren. Der abgeschöpfte Rahm wurde zum Verfeinern von Suppen, Strudeln und für Sterz verwendet. In manchen Gegenden war und ist auch der „Topfenkas“ verbreitet: Dafür wurde Topfen mit Milch, Eiern und Gewürzen, etwa Kümmel, erhitzt und zu einer halbfesten, braunen Masse eingekocht.

Im Seewinkel war der „Illmitzer Käse“ berühmt. Im Buch „Wie schmeckt das Burgenland?“ steht ein Rezept für „Müllifaverln“, eine heute fast vergessene südburgenländische Spezialität. Auf den Geschmack gekommen? Die BVZ verlost das neue Kochbuch von Max Stiegl „Wie schmeckt das Burgenland?“. Einsendungen mit Kennwort „Max Stiegl“ an gewinnspiel@bvz.at.