Pannonischer Qualitätsweizen

Getreide, vor allem Weizen und Roggen, war über lange Zeit die wichtigste Kalorienquelle des Burgenlands. Es wurde zu Sterz geröstet, zu Brei gekocht, zu Knödeln oder Nudeln geformt, zu Brot oder Mehlspeisen gebacken oder als Mehl in Speisen gestreut – sei es für die Mehlsuppe oder in Form der berühmten Einbrenn. Brot wurde in jedem Haushalt gebacken und auch in Suppen oder Kaffee gebrockt oder mit etwas Knoblauch gebäht. Daneben gab es verschiedene, gefüllte Gebäcke: klassisches Sauerteigbrot, Zinolten (runde Laibchen aus weißem Mehl), Fosn (eine Art Golatschen), Fesn (eine Art Fladen), Strauben, Strudel und mehr.

Das Nordburgenland gehört zu einem der besten Qualitätsweizen-Anbaugebieten der Welt. Der pannonische Weizen war in der ganzen Monarchie gefragt und einer der wichtigsten Gründe, warum das Wiener Weißgebäck – die Semmeln, Salzstangerln und Kipferl – weltberühmt war. Noch immer ist der pannonische Qualitätsweizen weltweit gefragt, der Klimawandel stellt die Bauern aber zunehmend vor Herausforderungen, die Gegend kämpft schon seit vielen Jahren mit Wassermangel. Am Biolandgut Esterházy in Donnerskirchen wird deswegen mit mehr als 100 Getreidearten und -sorten experimentiert, um trockenresistente und zukunftsträchtige Kandidaten zu finden, damit es auch in Zukunft so tolles Gebäck aus dem Burgenland gibt. Einige traditionelle Rezepte stehen im Buch „Wie schmeckt das Burgenland?“.

