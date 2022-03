Sauergemüse und saure Rüben

Werbung

Milchsäuregärung ist eine der ältesten Techniken, Gemüse haltbar zu machen. Das frische Gemüse wird fein geschnitten und gut eingesalzen, sodass sein Saft austritt und alles bedeckt. Innerhalb weniger Tage wird es dann ganz von selbst von Milchsäurebakterien besiedelt. Diese sorgen dafür, dass sich keine anderen schädlichen Bakterien am Gemüse laben können.

Das wichtigste Sauergemüse ist und war das Sauerkraut. Mit dem „Hachel“ (Hobel) wurde es in Streifen geschnitten, schichtweise in einen Holzzuber „ei’besselt“ und gestampft. Dann wurde es mit einem Tuch und einem Brett bedeckt, das wiederum mit zwei großen, glatten Steinen – „Krautstoana“ - beschwert wurde. So war sichergestellt, dass das Kraut stets vom eignen Saft bedeckt blieb. Einmal vergoren, blieb es bis Ostern frisch. Eine ungewöhnlichere, sehr burgenländische Spezialität sind die „sauren Rüben“.

Dafür wurden Halm- oder Stoppelrüben entweder wie Kraut gehobelt und milchsauer vergoren, oder es wurden die ganzen Rüben für mehrere Monate in Apfeltresterresten eingelegt. Saure Rüben wurden entweder wie Sauerkraut als Zuspeis gegessen oder verkocht. Ein Klassiker waren Saure Rüben Fosn: Sauerteigrestwurden zu Fladen gerollt und mit sauren Rüben beleg. Dann wurden die Fladen zusammengeschlagen und im restwarmen Ostern gebacken. Mehr zu Sauergemüse und Fosn steht im Buch „Wie schmeckt das Burgenland“.