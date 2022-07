Wie der Mais ins Burgenland kam

Werbung

Der Mais gelangte erst im 18. Jahrhundert ins Burgenland und verdrängte schnell die einst wichtigere Hirse. Weil das neue Getreide aus dem Osten kam, bekam das Maismehl im Volksmund den Namen „Türkenmehl“ – der Sterz, der aus ihm gemacht wird, wird dementsprechend Türkensterz genannt.

Das Nordburgenland, vor allem der Seewinkel, galten einst als hervorragendes Maisanbaugebiet. Oft wurde er gemeinsam mit Kürbissen angebaut, die zwischen die Maisreihen gepflanzt wurden. Die beiden Pflanzen vertragen sich gut: Der Kürbis bedeckt den Boden und hilft so, Feuchtigkeit in der Erde und Unkraut fernzuhalten. Außerdem schützt er den Mais mit seinen stacheligen Blättern vor Schädlingen – ein unschätzbarer Vorteil in einer Zeit, in der Pflanzenschutzmittel unbekannt waren. Weil moderne Maishybridsorten weniger Wärme und Licht brauchen, hat sich das Hauptanbaugebiet heute verlagert – von Pannonien nach Oberösterreich und Bayern, wo es kühler und feuchter ist.

Einst war weißer Mais der bevorzugte Speisemais im Burgenland, während gelbe Sorten eher als Futter für das Vieh verwendet wurden. Junge Maiskolben wurden gekocht und mit Butter bestrichen gegessen, die reiferen Kolben gerebelt, die Körner gemahlen und für allerlei Mehlspeisen verwendet: vom klassischen Frühstückssterz über die Polenta (die vor allem bei den Kroaten beliebt war) bis hin zum „Prousa“, einer Art Blechkuchen aus Maismehl, Milch, Zucker, Eiern, Fett und Früchten– ein üppiges, süßes Festmahl.

Die BVZ verlost das Kochbuch von Max Stiegl „Wie schmeckt das Burgenland?“. Einsendungen mit Kennwort „Max Stiegl“ an gewinnspiel@bvz.at.