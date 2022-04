Wildspezialitäten im Fokus

Werbung

Die meisten Menschen denken bei Wild an den Herbst, dabei ist genau jetzt die beste Zeit, eine besondere Wildspezialität zu genießen: den Maibock. Jäger verstehen darunter ein junges, etwa ein Jahr altes Reh, egal ob weiblich oder männlich. Sein Fleisch ist besonders zart und köstlich. Einst begann die Jagdsaison auf die Tiere am 1. Mai, weil Rehe im Frühjahr gern in die Weingärten kommen und die jungen Triebe anfressen, dürfen sie seit einigen Jahren bereits ab dem 15. April geschossen werden.

Der Maibock ist nur ein Beispiel für den Wildreichtum des Burgenlands. Das Land um Gattendorf ist eines der besten Hasenjagdgebiete Europas. Hier gibt es eine Vielfalt an Niederwild, vor allem delikates Wildgeflügel: Fasane und Wildenten, Wachteln, Rebhühner. Sogar Schnepfen, für die Franzosen die Königinnen des Wildgeflügels, leben hier in so großer Zahl, dass sie behutsam bejagt werden können. Im Leithagebirge wird Rotwild wie Hirsch oder Reh und Mufflon gejagt. Die Esterhazys etwa, die im Burgenland das größte private Jagdrevier Österreichs verwalten, sind besonders um nachhaltige Bewirtschaftung bemüht.

Die burgenländische Gastronomie entdeckt den Wildreichtum wieder: Spitzenrestaurants wie der Taubenkobel und das Gut Purbach servieren es und auch immer mehr Gasthäuser. Wer zu Hause Wild kochen möchte: Im Buch „Wie schmeckt das Burgenland“ findet sich ein ganz besonderes, traditionell burgenländisches Rezept für sauren Hasen. Auf den Geschmack gekommen? Die BVZ verlost das neue Kochbuch von Max Stiegl „Wie schmeckt das Burgenland?“. Einsendungen mit Kennwort „Max Stiegl“ an gewinnspiel@bvz.at.