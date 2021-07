Morgens zum Frühstück oder als Snack am Nachmittag - Smoothies oder frisch gepresste Säfte gehen immer. Vor allem seitdem man auch den Kleinsten Gemüse und Obst in versteckter Form unterjubeln kann. Die Definition von Smoothies lautet „kaltes Mixgetränk aus Obst und Gemüse.

Smoothies werden gemixt – Säfte gepresst

Im Gegensatz zu Fruchtsäften (gepresstes Obst) wird bei Smoothies die ganze Frucht, teilweise auch die Schale, verarbeitet. In der Schale von beispielsweise Äpfeln oder Birnen, sind im Vergleich zum Fruchtfleisch deutlich höhere Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen enthalten. Vor allem in der Schale von Äpfeln sind besonders hochwertige sekundäre Pflanzenstoffe zu finden, die jedoch nicht im Fruchtfleisch enthalten sind. Sekundäre Pflanzenstoffe geben unserem Obst und Gemüse das bunte Outfit, fördern die Gesundheit und können unser Immunsystem vor Krankheiten schützen. Durch das Entfernen der Schale gehen also nicht nur wichtige Nährstoffe verloren, sondern auch gesunde und wichtige Ballaststoffe. Somit ist die Frage, ob Smoothie oder Saft die gesündere Variante ist, fast schon erklärt. Smoothies gibt es in verschiedenen Varianten. Die meisten bestehen nur aus Obst, also dem Fruchtfleisch und dem Direktsaft. Vor allem grüne Smoothies (bestehend aus Wasser, Blattgemüse, kräutern und Früchten) sind reich an Ballaststoffen und regen somit unsere Verdauung an. Säfte hingegen geben schnelle Energie. Durch den niedrigen Anteil an Ballaststoffen sind sie auch leichter verdaulich als Smoothies. Somit sollten Menschen mit Verdauungsproblemen eher zu den leichten Säften greifen. Im Alltag sind beide Getränke eine gute und schnelle Möglichkeit Vitamine und Mineralstoffe zu kassieren, jedoch ist es immer besser das Obst und das Gemüse in ihrer ursprünglichen Form zu essen.

Grüner Smoothie

(ca. 300 ml)

1 kleine Banane oder Avocado

2-3 Handvoll Pflanzengrün deiner Wahl (Grünkohl, Rucola, Spinat, Staudensellerie)

1 Handvoll Obst nach Wahl (z.B. Kiwi, Apfel, Beeren, Birne)

Saft einer halben Zitrone

50-250 ml Flüssigkeit nach Wahl (Wasser, frisch gepresster Saft, Mandelmilch...)

Alle Zutaten mit einem Mixer vermischen und je nach Bedarf und Geschmack Flüssigkeit dazugeben.

Sommer-Smoothie

2 Handvoll Löwenzahn

6 Basilikumblätter

1 Pfirsich

1 Handvoll TK Beeren

1 EL Zitronensaft

Alle Zutaten mit Wasser oder ausgekühltem Pfefferminztee vermischen.

Gute-Laune-Smoothie

2-3 Handvoll Spinat

1 kleine Banane

1/4 Ananas

1/2 Mango

2 EL Zitronensaft

1 TL Hanfsamen

1 TL Leinöl

Alle Zutaten mit Wasser oder gerne Kokoswasser vermischen.