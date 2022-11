Ist Kokosnuss gesund?

Werbung

Über welche Nährstoffe verfügt die Kokosnuss?

Wer sich gesund ernähren will, hält nach Lebensmitteln Ausschau, die über zahlreiche Mineralien und Vitamine verfügen. Was die Nährstoffe betrifft, liegt die Kokosnuss vor vielen anderen Produkten. Der Grund dafür ist vor allem das Fruchtfleisch im Inneren der Nuss. In diesem Teil des Palmengewächses verstecken sich viele wertvolle Ballaststoffe, die sich positiv auf den Cholesterinspiegel oder die Darmgesundheit auswirken. Zu den wichtigen Mineralstoffen im Fruchtfleisch zählen unter anderem Kalium oder Eisen. Phosphor findet sich im erfrischenden Wasser der Nuss wieder und bewirkt, dass die Muskeln und Knochen im Körper gestärkt werden.

Der einzige Punkt, der als Nachteil angesehen werden könnte, ist, dass die Kokosnuss von vielen für ein fettarmes Nahrungsmittel gehalten wird. Tatsächlich ist allerdings das Gegenteil der Fall: Produkte wie Kokosmilch oder Kokosflocken verfügen über einen vergleichsweise hohen Fettgehalt. Dadurch wird die Gesundheit zwar nicht beeinträchtigt, jedoch bewirkt die Kokosnuss nicht immer das, was durch ihren Ruf als Superfood vermittelt wird. Trotz des Fettgehalts kann man aufgrund der vielen Nährstoffe des Tropengewächses noch immer behaupten, dass die Nuss gesund ist.

Für Haut, Haare und Zähne

Bei der Kokosnuss denken die meisten an die zahlreichen Produkte, wie man sie aus der Billa Flugblatt Vorschau kennt. Allerdings ist die Nuss nicht nur zum Verzehr gedacht, sondern auch zur Pflege. Es ist vor allem das Kokosnussöl, das seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unter Beweis stellt. Das Öl wird nicht nur zum Kochen, sondern auch zur Anwendung auf den Haaren, auf der Haut und sogar auf den Zähnen verwendet. Die Mineralstoffe und Vitamine, die die Nuss enthält, dringen auf diese Weise nicht nur über die Nahrung, sondern auch durch das Auftragen auf die Haut in den Körper ein.

Die meisten fragen sich vermutlich, inwiefern das Öl zur Zahnpflege genutzt werden kann. Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass spezielle Säuren, die im Kokosöl enthalten sind, das Kariesrisiko mindern. Die Kokosnuss wird zudem für einen neuartigen Pflege-Trend genutzt: Damit ist das sogenannte Ölziehen gemeint. Die Prozedur, die man am besten am Morgen durchführen sollte, verhilft zu weißen Zähnen und entgiftet den Körper. Man muss nichts anderes tun, als eine kleine Menge Öl im Mund hin und her zu bewegen. Am besten eignen sich dazu kaltgepresste Öle - also beispielsweise Kokosöl.

Ist die Kokosnuss nachhaltig und umweltfreundlich?

Die Kokosnuss kann an sich mit ihren Nährstoffen und Einsatzmöglichkeiten punkten. Jedoch muss man bei der Beurteilung des Palmengewächses auch die Aspekte zur Verarbeitung, zur Ernte und zum Transport einbeziehen. Auch hier gibt es zwei Gesichtspunkte: Einerseits kann eine Kokosnuss komplett verarbeitet werden. Sowohl das Kokoswasser im Inneren als auch das Fleisch - ob im getrockneten oder im rohen Zustand - dienen zum Verzehr oder zur Herstellung von Produkten.

Als tropisches Palmengewächs wird die Kokosnuss in den entsprechenden Regionen unter erschwerten Bedingungen geerntet. Die Arbeiter begeben sich bei der Ernte der Nüsse nicht nur in Gefahr, sie leiden häufig auch unter den geringen Auflagen zum Arbeitsschutz, die in den jeweiligen Ländern vorherrschen. Zum weltweiten Versand muss die Kokosnuss eine weite Strecke zurücklegen. Bei ihrem Transport entsteht ein hoher Ausstoß an CO₂-Emissionen, die sich negativ auf das Klima und die Umwelt auswirken.